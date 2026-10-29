Η θητεία της Λαγκάρντ σημαδεύτηκε από τη χειρότερη πανδημία του τελευταίου αιώνα, τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945, το μεγαλύτερο πληθωριστικό σοκ μιας ολόκληρης γενιάς και έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ πρόκειται να αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Φεβρουάριο, εννέα μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δρομολογώντας μια διαδικασία διαδοχής ακριβώς τη στιγμή που η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει μια νέα έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η αποχώρησή της πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο του 2027, έρχεται έπειτα από μήνες φημών για πρόωρη έξοδο.

Νωρίτερα φέτος, η 70χρονη Λαγκάρντ είχε παραδέχθεί πως, όταν είχε συμφωνήσει με τον Εμανουέλ Μακρόν να αναλάβει τη θέση, πίστευε πως θα υπηρετούσε στη Φρανκφούρτη για πέντε χρόνια και όχι για οκτώ. Η Λαγκάρντ, η οποία θα αποχωρήσει στις 7 Φεβρουαρίου, βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανάληψη της προεδρίας του Παγκόσμιου Oικονομικού Φόρουμ (WEF).

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε σήμερα πως ενημερώθηκε από την Κριστίν Λαγκάρντ ότι προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου της Λαγκάρντ θα αρχίσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, πρόσθεσε ο Κόστα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην επόμενη ηγεσία της ΕΚΤ, η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου της θα ξεκινήσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, με στόχο την έγκαιρη λήψη απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/eucopresident/status/2115746417461407795}

Με ανάρτησή της στο X, η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε πως η υπηρεσία της στην εν λόγω θέση αποτέλεσε για εκείνη πηγή μεγάλης υπερηφάνειας. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι τη στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή τα τελευταία 7 χρόνια.

{https://x.com/Lagarde/status/2115746242491723810}

Τα φαβορί για την διαδοχή

Σε σύντομη δήλωσή της την Πέμπτη, η ΕΚΤ ανέφερε ότι ο διάδοχος της Λαγκάρντ θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η ολλανδική κυβέρνηση στηρίζει τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Νοτ, ως διάδοχο της Λαγκάρντ, ενώ η Ισπανία στηρίζει τον Πάμπλο Ερνάντεθ δε Κος, γενικό διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας.

Η αποχώρηση της Λαγκάρντ συμπίπτει με την αποχώρηση του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ, η οποία θα αφήσει τη θέση της έναν χρόνο νωρίτερα, για να αναλάβει ανώτερη θέση στο ΔΝΤ. Επιπλέον, η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, λήγει τον Μάιο.

Σημειώνεται πως οποιοδήποτε νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, χρειάζεται την υποστήριξη τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της Ευρωζώνης.