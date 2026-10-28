Αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας οι ισπανικές Αρχές.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία σήμερα, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίγια-Λα Μάντσα στο δεύτερο κατά σειρά πολύνεκρο δυστύχημα σε λιγότερο από έναν χρόνο στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας.

Πρόσωπο ενήμερο για την τραγωδία είπε στο Reuters πως η αμαξοστοιχία της εταιρείας Iryo είχε σταματήσει κοντά στο Τολέδο, κατόπιν εντολής από τη διαχειρίστρια εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Arif λόγω βλάβης στη σηματοδότηση, όταν συγκρούστηκε με αυτήν το τρένο της εταιρείας Renfe, με αποτέλεσμα συρμοί και των δύο τρένων να εκτροχιαστούν. Οι εταιρείες Renfe και Iryo δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Ο Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήμαρχος της πόλης Λος Γεμπένες, κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, είπε πως η κατάσταση είναι «φρικτή» στο σημείο.

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«Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE. Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία προέτρεψε τους πολίτες, σε μια ανάρτησή της στο Χ, να δώσουν αίμα. Η Εντουάρδα, μια επιβάτισσα στο τρένο της Iryo είπε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER πως η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί προς τα εμπρός και αρχικά πίστεψε πως το τρένο είχε κάνει επείγουσα στάση. Συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα του δυστυχήματος όταν είδε τραυματισμένους ανθρώπους και της ζητήθηκε να βγει από το τρένο.

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Αφού κατέβηκε από ένα ανάχωμα για να φτάσει σε ασφαλές σημείο, είδε αυτό που περιέγραψε ως ένα σκηνικό καταστροφής, με ένα τμήμα του τρένου να κρέμεται στην πλαγιά και ένα βαγόνι να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Διασώστες, μεταξύ των οποίων ένα ελικόπτερο, αστυνομικοί και ασθενοφόρα, έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ανέφερε. «Είδα νεκρούς ανθρώπους», είπε.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της περιφέρειας Καστίλη Λα Μάντσα Εστέρ Παντίλα ανέφερε πως 147 άνθρωποι ταξίδευαν με το τρένο της Iryo και 397 στο τρένο της Renfe.

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Ισπανία: Συγκλονισμένος δηλώνει ο Πέδρο Σάντσεθ

Συγκλονισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε νωρίτερα σήμερα στην Ισπανία δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτηση στο Χ.

«Η σκέψη μου, η αλληλεγγύη μου και η στήριξή μου είναι σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους» ανέφερε στην ανάρτησή του.

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«Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι» έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, που προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε σήμερα πως είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα νότια της Μαδρίτης. «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο. Η αξιωματούχος επισήμανε πως είναι «πάρα πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.