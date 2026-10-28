Το προβάδισμα του μπλοκ Νετανιάχου στην καταμέτρηση δεν αρκεί, προς το παρόν, για να διασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία.

Σε πολιτικό θρίλερ εξελίσσεται η εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ, καθώς τα αποτελέσματα της καταμέτρησης δεν εξασφαλίζουν αυτοδυναμία σε κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα. Με περισσότερο από το 85% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, το μπλοκ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες, ενώ ο συνασπισμός υπό τον Γκαντί Αϊζενκότ ακολουθεί με 48 έδρες. Την ίδια ώρα, τα αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες, αποκτώντας δυνητικά καθοριστικό ρόλο στις διεργασίες για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Τα στοιχεία που μεταδίδει το The Times of Israel αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση, με το αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτό και τις πολιτικές ισορροπίες να εξαρτώνται από την ολοκλήρωση της καταμέτρησης και τις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις.

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Κανένα μπλοκ δεν εξασφαλίζει τις 61 έδρες

Η ισραηλινή Κνεσέτ διαθέτει συνολικά 120 έδρες, γεγονός που σημαίνει ότι για τον σχηματισμό κυβέρνησης με κοινοβουλευτική πλειοψηφία απαιτούνται τουλάχιστον 61.

Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το στρατόπεδο του Νετανιάχου απέχει οκτώ έδρες από την απαιτούμενη πλειοψηφία, ενώ ο συνασπισμός του Αϊζενκότ χρειάζεται 13 επιπλέον έδρες.

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Η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει τις προσπάθειες σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης και προμηνύει έναν κύκλο διαβουλεύσεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι επικεφαλής των δύο στρατοπέδων θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη άλλων κομμάτων.

Τα αραβικά κόμματα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων

Η εξασφάλιση 19 εδρών από τα αραβικά κόμματα αποτελεί σημαντική παράμετρο για τις μετεκλογικές εξελίξεις. Η κοινοβουλευτική τους δύναμη θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσπάθειες συγκρότησης κυβέρνησης, ιδιαίτερα εάν ο συνασπισμός του Αϊζενκότ επιδιώξει να σχηματίσει κυβέρνηση με τη στήριξή τους.

Ωστόσο, η αριθμητική των εδρών δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε συμφωνία συνεργασίας. Τόσο οι πολιτικές διαφορές όσο και οι δημόσιες τοποθετήσεις των κομμάτων σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έχει ταχθεί υπέρ της συγκρότησης μιας δεξιάς κυβέρνησης, ενώ η αντιπολίτευση επιδιώκει να αμφισβητήσει την παραμονή του στην πρωθυπουργία. Οι επιλογές των μικρότερων κομμάτων αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Εκκρεμεί η ενσωμάτωση περίπου 600.000 ειδικών ψηφοδελτίων

Εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι παραμένουν εκτός καταμέτρησης στο Ισραήλ, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών στην κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών. Πρόκειται για τους λεγόμενους «διπλούς φακέλους», μια ιδιαίτερη διαδικασία του ισραηλινού εκλογικού συστήματος, η οποία αποκτά φέτος μεγαλύτερη σημασία λόγω του πολέμου.

Ειδικότερα, αφορά κυρίως στρατιώτες και εφέδρους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στη Γάζα, στον Λίβανο και στη Συρία.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται εκτοπισμένοι πολίτες, νοσηλευόμενοι, ορισμένοι εργαζόμενοι νοσοκομείων, κρατούμενοι, αστυνομικοί, προσωπικό φυλακών, άτομα με κινητικές δυσκολίες και διπλωμάτες που δικαιούνται να ψηφίζουν στο εξωτερικό.

Ο αριθμός των ψήφων αυτών εκτιμάται μεταξύ 600.000 και 650.000, έναντι περίπου 460.000 στις εκλογές του 2022. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη μαζική επιστράτευση εφέδρων και στους πολίτες που παραμένουν εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου.

Οι 650.000 ψήφοι αντιστοιχούν αριθμητικά σε περίπου 14–15 έδρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μετακινηθούν τόσες έδρες, αλλά ότι ακόμη και μικρές διαφοροποιήσεις μπορούν να επηρεάσουν την κοινοβουλευτική ισορροπία ή να καθορίσουν την τύχη κομμάτων που βρίσκονται κοντά στο εκλογικό όριο του 3,25%.

Αβέβαιη η επόμενη ημέρα για τον Νετανιάχου

Η εκλογική αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία σε μια περίοδο έντονων εσωτερικών πολιτικών αντιπαραθέσεων και περιφερειακών εντάσεων.

Απέναντί του βρίσκεται ο Γκαντί Αϊζενκότ, πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού και επικεφαλής του κόμματος Yashar, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασικό διεκδικητή της πρωθυπουργίας.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται στη σκιά των επιπτώσεων της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και των πολεμικών επιχειρήσεων που ακολούθησαν, με ζητήματα ασφάλειας, πολιτικής ηγεσίας και διαχείρισης των συγκρούσεων να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να καθοριστεί από τα τελικά αποτελέσματα και τις διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.