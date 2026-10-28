Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα για τον «καταστροφικό αντίκτυπο» που θα είχε μια νέα επίθεση στην περιοχή στις αγορές, έπειτα από την εντατικοποίηση των ισραηλινών απειλών σε βάρος της Τεχεράνης τις τελευταίες ημέρες.

«Ο καταστροφικός αντίκτυπος που θα είχε στις διεθνείς αγορές κάθε στρατιωτική ενέργεια, την οποία θα ξεκινούσε το Ισραήλ στην περιοχή του Περσικού Κόλπου παραμένει μια μείζονα ανησυχία τόσο για τους προμηθευτές αερίου όσο και για τους καταναλωτές», έγραψε στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

{https://x.com/araghchi/status/2115355174604525953}

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έκανε τις δηλώσεις αυτές, την ώρα που ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει ορκιστεί να ανατρέψει το ιρανικό καθεστώς, προηγείται του μπλοκ της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ.