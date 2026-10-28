Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στη σύγκρουση ούτε έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου 2026, στην Ισπανία, έπειτα από σιδηροδρομικό δυστύχημα με τουλάχιστον 46 νεκρούς με εμπλοκή δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην επαρχία του Τολέδο. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ των δήμων Λος Γεβένες (Los Yébenes) και Ούρδα (Urda), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και τη διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το SkyNews, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας συρμός AVE της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe και ένας συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo. Tο τρένο Iryo μετέφερε 147 άτομα, ενώ το τρένο AVE μετέφερε 297 επιβάτες.

Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σύγκρουση από πίσω, με τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος να παραμένουν υπό διερεύνηση.

{https://x.com/capitalradiob/status/2115361013121814857}

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε πρανές δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 46 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, χωρίς να υπάρχει, μέχρι στιγμής, πλήρης και επίσημη εικόνα για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

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Μεγάλη κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις από τις περιοχές Αλκάθαρ ντε Σαν Χουάν και Οργκάθ, καθώς και ομάδες Πολιτικής Προστασίας από γειτονικούς δήμους. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης τρία υγειονομικά ελικόπτερα και δύο κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα βοήθεια στους επιβάτες.

Οι αρχές εργάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σύγκρουσης και την αποτίμηση της κατάστασης στο σημείο. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές της Ούρδα προχώρησαν σε προετοιμασίες για την ενδεχόμενη υποδοχή και υποστήριξη τραυματιών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Διακόπηκαν τα δρομολόγια Μαδρίτη – Ανδαλουσία

Η διαχειρίστρια εταιρεία του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης, Θιουδάδ Ρεάλ και Ανδαλουσίας, εξαιτίας της σύγκρουσης των δύο συρμών.

Η Renfe γνωστοποίησε ότι έχουν ενεργοποιηθεί διαδικασίες αλλαγής και ακύρωσης εισιτηρίων για τους επιβάτες που επηρεάζονται από τη διακοπή των δρομολογίων. Παράλληλα, προσωπικό της εταιρείας μεταβαίνει στην περιοχή του ατυχήματος.

Οι πληροφορίες για το περιστατικό παραμένουν υπό εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές σχετικά με την κατάσταση των επιβατών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.