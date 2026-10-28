Η πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από μια μακρά περίοδο διαφωνιών ανάμεσα στους ιδρυτές και τη διοίκηση της πρώην μητρικής εταιρείας Unilever, οι οποίες αφορούσαν κυρίως την κοινωνική και πολιτική στάση της Ben & Jerry’s, αλλά και τον βαθμό ανεξαρτησίας της στη λήψη αποφάσεων.

Στο ενδεχόμενο αποδέσμευσης της Ben & Jerry’s από τη σημερινή ιδιοκτήτριά της, The Magnum Ice Cream Company, φέρονται να εξετάζουν οι συνιδρυτές της δημοφιλούς εταιρείας παγωτού, Ben Cohen και Jerry Greenfield, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ένα σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της επιχείρησης, με παράλληλη συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιοκτησία της, όπως αναφέρει το nypost.com.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Cohen και Greenfield συζητούν με τον Pete Stavros, ιδρυτή της πρωτοβουλίας Expanding ESOPs, ένα μοντέλο που θα επέτρεπε τον διαχωρισμό της εταιρείας από τη Magnum και την αναδιοργάνωσή της μέσω ενός προγράμματος ιδιοκτησίας μετοχών από τους εργαζομένους.

Ωστόσο, η υλοποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας παραμένει αβέβαιη, καθώς θα απαιτούσε την έγκριση της Magnum, η οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να πουλήσει την επιχείρηση.

Το σχέδιο για μετοχές στους εργαζομένους

Κεντρικό στοιχείο της υπό εξέταση πρότασης είναι η δημιουργία ενός μοντέλου ιδιοκτησίας που θα δίνει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία.

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Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη τον Stavros και τον Cohen, η σχεδιαζόμενη δομή θα μπορούσε να συνδυάζει την ευρύτερη συμμετοχή του προσωπικού στα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία με φορολογικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση.

Τα προγράμματα ιδιοκτησίας μετοχών εργαζομένων, γνωστά διεθνώς ως ESOPs, επιτρέπουν στους εργαζομένους να αποκτούν οικονομικό συμφέρον στην εταιρεία όπου απασχολούνται. Ανάλογα με τη νομική και χρηματοδοτική δομή τους, μπορούν να συνδέσουν μέρος της οικονομικής ανταμοιβής του προσωπικού με την πορεία της επιχείρησης.

Στην περίπτωση της Ben & Jerry’s, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά το ιδιοκτησιακό μοντέλο της εταιρείας, εφόσον εξασφαλιζόταν η απαραίτητη χρηματοδότηση και συμφωνούσαν τα εμπλεκόμενα μέρη.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία, ούτε έχουν γίνει γνωστές συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τίμημα ή τον τρόπο χρηματοδότησης μιας πιθανής εξαγοράς.

Η Magnum απορρίπτει το ενδεχόμενο πώλησης

Η προοπτική ανεξαρτητοποίησης της Ben & Jerry’s προσκρούει στη θέση της The Magnum Ice Cream Company, η οποία αποτελεί πλέον τον ιδιοκτήτη της μάρκας μετά τον εταιρικό διαχωρισμό της δραστηριότητας παγωτού από την Unilever.

Σε δήλωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Reuters, η Magnum υπογράμμισε ότι η Ben & Jerry’s δεν βρίσκεται προς πώληση, προσθέτοντας ότι η μάρκα συνεχίζει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ομίλου.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση καταδεικνύει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διαχωρισμού θα πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικά εταιρικά και διαπραγματευτικά εμπόδια.

Ο Ben Cohen, πάντως, φέρεται να δήλωσε στη Wall Street Journal ότι μία από τις κινήσεις που απομένουν είναι η άσκηση μεγαλύτερης δημόσιας πίεσης προς τη Magnum, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας.

Οι ιδρυτές, οι εκπρόσωποί τους και ο Pete Stavros δεν απάντησαν αμέσως στα σχετικά αιτήματα του Reuters για σχολιασμό, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι συγκρούσεις για τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα της μάρκας

Η υπόθεση της πιθανής ανεξαρτητοποίησης συνδέεται με τις μακροχρόνιες διαφωνίες μεταξύ της Ben & Jerry’s και της Unilever, υπό την ιδιοκτησία της οποίας βρισκόταν η μάρκα πριν από τη δημιουργία της Magnum ως ξεχωριστής εταιρείας.

Η Ben & Jerry’s έχει οικοδομήσει την εταιρική της ταυτότητα γύρω από την παραγωγή παγωτού, αλλά και την ενεργή δημόσια παρέμβασή της σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικής. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία έχει αποτελέσει διαχρονικά μέρος της εικόνας της, προκαλώντας κατά περιόδους διαφωνίες με την εταιρική διοίκηση.

Οι ιδρυτές και το ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο της Ben & Jerry’s έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί με την πρώην μητρική εταιρεία για ζητήματα πολιτικών και ηθικών θέσεων. Παράλληλα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες για τις προσπάθειες της Unilever και, στη συνέχεια, της Magnum να περιορίσουν την εξουσία του ανεξάρτητου διοικητικού συμβουλίου.

Το συμβούλιο της Ben & Jerry’s αποτελείται σήμερα από πέντε μέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αρχικό δημοσίευμα.

Οι διαφωνίες αυτές έχουν αναδείξει ένα ευρύτερο ζήτημα: κατά πόσο μια μάρκα με ισχυρή κοινωνική ταυτότητα μπορεί να διατηρεί την αυτονομία της όταν εντάσσεται σε έναν μεγάλο πολυεθνικό όμιλο με διαφορετικές εταιρικές προτεραιότητες.

Το επόμενο βήμα για την Ben & Jerry’s

Η πιθανότητα διαχωρισμού της Ben & Jerry’s από τη Magnum παραμένει, σε αυτή τη φάση, υπό διερεύνηση. Η πρόταση για συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιοκτησία θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση για το μέλλον της εταιρείας, αλλά η έκβασή της εξαρτάται από την εξασφάλιση χρηματοδότησης, τη διαμόρφωση των όρων της συναλλαγής και, κυρίως, τη στάση της σημερινής ιδιοκτήτριας.

Για τους ιδρυτές, το ζητούμενο δεν αφορά μόνο την ιδιοκτησία της επιχείρησης, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης της ανεξάρτητης ταυτότητας που έχει διαμορφώσει τη φήμη της Ben & Jerry’s.

Το αν οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν τελικά σε συμφωνία ή θα παραμείνουν σε επίπεδο πρότασης μένει να φανεί, καθώς η Magnum έχει ήδη διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να πουλήσει τη μάρκα.