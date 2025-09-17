Σε ανοιχτή επιστολή που κοινοποίησε ο επιχειρηματικός του συνεργάτης Μπεν Κοέν στα social media, ο Γκρίνφιλντ ανέφερε ότι η Unilever είχε «φιμώσει» την εταιρεία Ben and Jerry's τα τελευταία χρόνια.

Ο συνιδρυτής της εταιρεία Ben & Jerry's, Τζέρι Γκρίνφιλντ, μέλος του διδύμου που διαμόρφωσε τη δημοφιλή αμερικανική μάρκα παγωτού τα τελευταία 50 χρόνια, παραιτήθηκε από τον ρόλο του ως «πρεσβευτής της εταιρείας» μετά από ρήξη και δημόσια διαμάχη με τη μητρική εταιρεία Unilever με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα.

Σε ανοιχτή επιστολή που κοινοποίησε ο επιχειρηματικός του συνεργάτης Μπεν Κοέν στα social media, ο Γκρίνφιλντ ανέφερε ότι η Unilever είχε «φιμώσει» την εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα η Unilever απομακρύνει τη μονάδα παγωτού Magnum που περιλαμβάνει τη μάρκα Ben & Jerry's.

«Με βαριά καρδιά αποφάσισα ότι δεν μπορώ πλέον, με καθαρή συνείδηση, και μετά από 47 χρόνια, να παραμένω υπάλληλος της Ben & Jerry's», έγραψε ο 74χρονος Γκρίνφιλντ, ο οποίος είχε αναλάβει ρόλο έμμισθου πρεσβευτή στην εταιρεία. «Η υπεράσπιση αξιών όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα και η κοινή ανθρωπιά δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική, ωστόσο έχουν φιμώσει τη Ben & Jerry's και την έχουν παραγκωνίσει από φόβο μήπως αναστατώσει όσους βρίσκονται στην εξουσία» ανέφερε.

«Μετά από 47 χρόνια, ο Τζέρι πήρε τη δύσκολη απόφαση να αποχωρήσει από την εταιρεία που χτίσαμε μαζί. Μοιράζομαι τα όσα λέει στην επιστολή παραίτησής του από την Ben & Jerry's. Η κληρονομιά του αξίζει να είναι πιστή στις αξίες μας, όχι να φιμώνεται από την MagnumGlobal» έγραψε ο συνεργάτης του Μπεν Κοέν κλέινοντας με το hashtag #FreeBenAndJerrys.

{https://twitter.com/YoBenCohen/status/1968161740757119057}

Η Ben & Jerry's αποτελεί τους τελευταίους μήνες μια μοναχική φωνή μεταξύ γνωστών εμπορικών σημάτων που μιλούν για ζητήματα όπως η Γάζα και η στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση, ενώ άλλες αμερικανικές εταιρείες αποφεύγουν τις δεσμεύσεις και τα στελέχη τους σε μεγάλο βαθμό αποφεύγουν να σχολιάσουν τις πολιτικές του Λευκού Οίκου.

Τον περασμένο μήνα, η Microsoft απέλυσε τέσσερις εργαζόμενους για διαμαρτυρίες σχετικά με τους δεσμούς της εταιρείας με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων δύο που κατέλαβαν για λίγο το γραφείο του προέδρου της εταιρείας.

Το ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο κοινωνικής αποστολής της Ben & Jerry's, στο οποίο δεν συμμετέχουν οι Γκρίνφιλντ και Κοέν, ηγήθηκε του ακτιβισμού. Η πώληση της Ben & Jerry's στην Unilever το 2000 επέτρεψε στην εταιρεία να διατηρήσει το διοικητικό συμβούλιο, με εξουσία επί της κοινωνικής αποστολής αλλά όχι επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Εκπρόσωπος της Unilever και της Magnum Ice Cream Co δήλωσε ότι «διαφωνεί με την οπτική του Γκρινφιλντ και έχει επιδιώξει να εμπλέξει και τους δύο συνιδρυτές σε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με το πώς να ενισχύσει την ισχυρή θέση της Ben & Jerry στον κόσμο, η οποία βασίζεται στις αξίες της». Οι μετοχές της Unilever βέβαια παρέμειναν αμετάβλητες την Τετάρτη.

Η διαφωνία για τη Γάζα

Η Ben & Jerry's συνδυάζει εδώ και καιρό την πώληση παγωτού και τον ακτιβισμό, λανσάροντας ένα παγωτό κανέλας και σοκολάτας το «Justice Remixed» το 2019 για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη φυλετική δικαιοσύνη. Το 2009 είχε μετονομάσει το Chubby Hubby σε «Hubby Hubby» για να υποστηρίξει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ της Unilever και της Ben & Jerry's έχει χαλάσει από το 2021, όταν η εταιρεία παγωτού δήλωσε ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, μια κίνηση που οδήγησε ορισμένους να αποεπενδύσουν από τη μητρική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Οι Γκρινφιλντ και Κοέν έγραψαν τότε στους New York Times ότι υποστήριζαν την κίνηση.

Η Unilever τελικά πούλησε την επιχείρηση στο Ισραήλ σε έναν τοπικό κάτοχο άδειας, μια κίνηση για την οποία η εταιρεία υπέβαλε μήνυση, αλλά αργότερα το θέμα διευθετήθηκε. Η εταιρεία μήνυσε την Unilever για δεύτερη φορά για φερόμενες προσπάθειες φίμωσής της και διάλυσης του διοικητικού συμβουλίου κοινωνικής αποστολής. Έχει επίσης χαρακτηρίσει τη σύγκρουση στη Γάζα ως «γενοκτονία», μια σπάνια στάση για μια αμερικανική εταιρεία.

Η Magnum δήλωσε ότι ο Γκρινφιλντ δεν ήταν διάδικος στην αγωγή. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, η Unilever ζήτησε να απορριφθούν οι περισσότερες από τις αξιώσεις στην υπόθεση, αλλά ο δικαστής δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση.

Πλέον, η αποχώρηση του Γκρινφιλντ έρχεται χρονικά την ώρα που οι ιδρυτές της Ben & Jerry's ζητούν την απόσχιση της εταιρείας ενόψει της προγραμματισμένης εισαγωγής του παγωτού Magnum στο χρηματιστήριο τον Νοέμβριο. Την περασμένη εβδομάδα ο Κοέν πραγματοποίησε διαμαρτυρία στο Λονδίνο, καθώς η νέα εταιρεία παγωτού Magnum παρουσίασε τα σχέδια ανάπτυξής της, απαιτώντας από την Unilever να «απελευθερώσει την Ben & Jerry's» για να προστατεύσει τις κοινωνικές της αξίες.

Αυτό απορρίφθηκε από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Magnum, Peter ter Kulve. Ο Κοέν, από την άλλη, δεν παραιτήθηκε αλλά ο Γκρίνφιλντ είπε ότι θα συνέχιζε τον κοινωνικό του αγώνα εκτός εταιρείας.

«Ήταν πάντα κάτι περισσότερο από απλό παγωτό - ήταν ένας τρόπος να διαδώσουμε την αγάπη και να προσκαλέσουμε και άλλους στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο», είπε.

