Οχειμώνας πλησιάζει και οι εικόνες από τη Γάζα είναι ακόμα πιο αποκαρδιωτικές.

Παλαιστίνιοι περπατούν μέσα από ένα πλημμυρισμένο καταυλισμό μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν το Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Οχειμώνας πλησιάζει και οι εικόνες από τη Γάζα είναι ακόμα πιο αποκαρδιωτικές. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν πλημμυρίσει τις σκηνές χιλιάδων άστεγων Παλαιστινίων που εκτός από τις επιπτώσεις του πολέμου και τις ισραηλινές επιθέσεις έχουν να αντιμετωπίσουν και την κακοκαιρία.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ισχύει σε γενικές γραμμές από τα μέσα Οκτωβρίου, αλλά ο πόλεμος κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πυκνοκατοικημένης Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών υποδομών, αφήνοντας άθλιες συνθήκες διαβίωσης για τους περισσότερους ανθρώπους. «Αυτή η ταλαιπωρία, αυτή η βροχή - και ο χειμώνας ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Είναι μόνο η αρχή του χειμώνα και είμαστε ήδη πλημμυρισμένοι» είπε στο Reuters η Ουμ Άχμεντ Αουντά έξω από τη σκηνή της. «Δεν έχουμε νέες σκηνές ή μουσαμάδες. Ο μουσαμάς μας είναι δύο ετών και η σκηνή μας επίσης. Είναι είναι εντελώς φθαρμένες».

Ο Αμτζάντ Αλ-Σάουα, επικεφαλής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ, δήλωσε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τουλάχιστον 300.000 νέες σκηνές για να στεγάσουν τους περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι εξακολουθούν να ζουν εκτοπισμένοι.

Η Παλαιστινιακή Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι χιλιάδες σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένες οικογένειες έχουν πλημμυρίσει ή έχουν υποστεί ζημιές από την καταρρακτώδη βροχή. Ορισμένες σκηνές παρασύρθηκαν καθώς τα νερά των πλημμυρών ανέβηκαν 40 έως 50 εκατοστά πάνω από το επίπεδο του εδάφους σε ορισμένες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ένα νοσοκομείο αναγκάστηκε να αναστείλει τις λειτουργίες του, σύμφωνα με γιατρούς.

Οι αρχές της Γάζας υπό την ηγεσία της Χαμάς λένε ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο τόσης βοήθειας όσης είχε υποσχεθεί βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε τον Οκτώβριο.Οι οργανισμοί που παρέχουν βοήθεια ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο πολλών βασικών ειδών.

Το Ισραήλ από την άλλη απαντά πως συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις της εκεχειρίας και αρνήθηκε ότι εμποδίζει την είσοδο οποιασδήποτε βοήθειας στη Γάζα. Κατηγορεί τη Χαμάς ότι κλέβει τη βοήθεια, κάτι που αρνείται η παλαιστινιακή οργάνωση.

