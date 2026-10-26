Στα τρία σενάρια για το μέλλον της Pizza Fan αλλά και στη στήριξη του κράτους στους εργαζομένους αναφέρθηκε η Νίκη Κεραμέως.

«Το υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους, θα τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και βεβαίως είμαστε σε πάρα πολύ στενή επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σε όλη αυτή η διαδικασία, σε ό,τι αφορά την Pizza Fan» ήταν το μήνυμα της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή LIVE News και τον δημοσιογράφο Νίκο Ευαγγελάτο.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην Pizza Fan, η κ.Κεραμέως διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης. «Δεν φαίνεται καμία εντολή, διοικητική ή άλλη, που να οδηγεί στο κλείσιμο της επιχείρησης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές».

Όσο οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές ο εργοδότης είναι υπέυθυνος να καταβάλλει μισθούς και εισφορές

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις υποχρεώσεις της εργοδοσίας απέναντι στους εργαζομένους, σημειώνοντας ότι «η επιχείρηση έχει μια υποχρέωση, με βάση την εργατική νομοθεσία, να πληρώσει. Να καταβάλει, δηλαδή, τις απολαβές των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να συμμορφωθεί με όλες αυτές τις υποχρεώσεις».

Η υπουργός παρουσίασε τρία πιθανά ενδεχόμενα για την επόμενη ημέρα της επιχείρησης: τη συνέχιση της λειτουργίας της, την ενδεχόμενη εξαγορά της και το κλείσιμό της. Για το τελευταίο ενδεχόμενο ανέφερε ότι «αυτομάτως καταγγέλλονται οι συμβάσεις εργασίας» και ότι η Πολιτεία θα προχωρήσει σε ό,τι χρειαστεί, με άμεση εφαρμογή της προστασίας του επιδόματος ανεργίας. «Άρα λοιπόν έχουμε τρία διαφορετικά ενδεχόμενα, το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι όσο οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές ο εργοδότης έχει ευθύνη, το τονίζω έχει ευθύνη να πληρώσει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές», υπογράμμισε η υπουργός.

Αντίστοιχα, για την επιχείρηση Χωριάτικο, επεσήμανε ότι «δεν φαίνεται καμία διοικητική εντολή οποιασδήποτε φύσης για κλείσιμο» και ότι «συνεπώς κι εκεί οι συμβάσεις είναι ενεργές και εκεί οφείλονται οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές στο τέλος του μήνα».

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Ερωτηθείσα για την πρόταση της αντιπολίτευσης σχετικά με την ενεργοποίηση μέτρων ειδικού σκοπού, η υπουργός διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο αφορά περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή φυσικών καταστροφών, όπως η πανδημία και οι πλημμύρες Daniel.

Η κ. Κεραμέως επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να βρίσκεται δίπλα στους εργαζομένους. «Εμείς παρακολουθούμε βήμα-βήμα. Θα είμαστε δίπλα τους. Το λέω, ζυγίζω κάθε λέξη, θα είμαστε δίπλα τους. Θα τους στηρίξουμε αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι άνθρωποι αυτοί έχουν ενεργές συμβάσεις και οφείλει η διοίκηση της εταιρίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της εργατικής νομοθεσίας», τόνισε.

Να μπουν δικλείδες ασφαλείες στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Στη συνέχεια, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο επερχόμενο νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας την ανάγκη θέσπισης ορίων και δικλείδων ασφαλείας. «Υπάρχει μια αγωνία για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας θα έρθει να αντικαταστήσει θέσεις εργασίας και υπάρχει και ένας φόβος για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της θα μπορεί να ρυθμίζει τα πάντα σε μια εργασιακή σχέση. Και εκεί έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο εκπορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία το οποίο έρχεται και λέει ναι στην τεχνητή νοημοσύνη ως ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει πολύ στο να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Άρα θα μας κάνει όλους να γίνουμε πιο αποδοτικοί αλλά πρέπει να μπουν και κάποια όρια και κάποιες δικλείδες ασφαλείας».

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε ειδικότερα στις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου αποφάσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των εργαζομένων, την προαγωγή ή τη διακοπή της συνεργασίας μπορεί να λαμβάνονται από αλγορίθμους. «Άρα λοιπόν έρχεται αυτό το νομοσχέδιο και τι λέει; Διαφάνεια. Τι έχει μέσα αυτός ο αλγόριθμος; Τι λαμβάνει υπόψη; Πρέπει να ξέρει ο εργαζόμενος. Δεν μπορεί να μην ξέρει τι λαμβάνεται υπόψη για τις όποιες αποφάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «στις κρίσιμες αποφάσεις όπως για παράδειγμα ο τερματισμός μιας συνεργασίας, πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει ανθρώπινη εποπτεία».

Αναφερόμενη στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απασχόληση, η υπουργός σημείωσε ότι διεθνείς μελέτες δείχνουν πως, παρά την αντικατάσταση θέσεων εργασίας, θα δημιουργηθούν περισσότερες νέες θέσεις. Ειδικότερα, επικαλέστηκε την εκτίμηση του World Economic Forum για 70 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη επένδυσης στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι το κρίσιμο είναι «όχι μόνο η πολιτεία αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ότι πολυτιμότερο έχουμε που είναι ο άνθρωπος».

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα για τους εργαζομένους στην αυτοκινητοβιομηχανία που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, εξηγώντας ότι οι αλλαγές στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς καθιστούν απαραίτητη την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Δείτε όσα είπε η Νίκη Κεραμέως

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