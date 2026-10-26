Ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη του επιχειρηματία και να γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες.

Χειροπέδες πέρασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ Ρίζο Ρίζο ο οποίος φέρεται να ήταν το δεξί χέρι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου που κατηγορείται για φορολογική απάτη 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη του επιχειρηματία και να γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος βρισκόταν πίσω από ένα δίκτυο περίπου 400 εταιρειών στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές «αχυράνθρωποι». Άνθρωποι δηλαδή που εμφανίζονταν μόνο τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ενώ, ουσιαστικά, αυτές ελέγχονταν από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως από την έρευνα εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκουν σε τρεις γυναίκες που φέρονται να είναι συνεργάτιδες του Γιαννακόπουλου. Στους λογαριασμούς αυτούς βρέθηκαν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί πως εκτός από τους φούρνους, ο επιχειρηματίας δραστηριοποιούνταν στη Ρόδο αλλά και στη Μύκονο, κυρίως στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

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