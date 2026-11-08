Πρακτικά το μισό κράτος αποδείχτηκε σε μία μόνο υπόθεση ότι είναι εσωτερικά σάπιο. Και δεν είναι η πρώτη φορά.

Τι μένει από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εκατοντάδες εταιρίες και τα ετερόκλητα πεδία δράσης που αποκαλούμε κωδικοποιημένα με μία λέξη το «Χωριάτικο», αν και οι φούρνοι ήταν απλά ένα προκάλυμμα, ο μηχανισμός ξεπλύματος για ποικίλες εγκληματικές δραστηριότητες;

Δεν πρόκειται πρωτίστως για μία σημαντική επιτυχία του ελληνικού FBI, αλλά για την αποκάλυψη των ενεργών εστιών διαφθοράς στην ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και την ΕΛ.ΑΣ., που συγκάλυπταν ή επικουρούσαν ένα δαιδαλώδες κύκλωμα το οποίο περιλάμβανε ακόμα και νυχτερινά μαγαζιά, εμπορία γυναικών, εκβιασμούς και «προστασία».

Πρακτικά το μισό κράτος αποδείχτηκε σε μία μόνο υπόθεση ότι είναι εσωτερικά σάπιο. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Αν προσθέσουμε όσα έχουν πρόσφατα αποκαλυφθεί για άλλες κρατικές υπηρεσίες, ενδεικτικά τις πολεοδομίες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή όπως έχει μετονομαστεί, ζούμε σε μία απερίγραπτη μπανανία.



Αν λάβουμε υπόψη επιπλέον τον τρόπο που λειτουργεί η Κυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», οι απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων, η Βουλή των νυχτερινών τροπολογιών και των ανούσιων διαξιφισμών, η δικαστική εξουσία με τις πολλές σκιές, οι ανεξάρτητες αρχές χωρίς υποδομές και ανεξαρτησία, τότε η εικόνα είναι αυτή μίας τελειωμένης χώρας.

Αμφιβάλλω αν μαζεύεται από κάπου αυτό το απέραντο μπάχαλο, αυτός ο επιτελικός βόθρος μέσα στον οποίο παλεύουμε να εργαστούμε, να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας, να επιβιώσουμε. Αμφιβάλλω επίσης αν θα λογοδοτήσουν ποτέ όσοι έχουν τη θεσμική και πολιτική ευθύνη για αυτή τη διάλυση.

Αντί για επίγνωση της ολοκληρωτικής αποδιάλυσης των κρατικών μηχανισμών, κάποιοι απερίγραπτοι κυβερνώντες θριαμβολογούν που μετά από δεκαετίες πολυεπίπεδης εγκληματικής δράσης εξαρθρώθηκε το «Χωριάτικο». Λίγη αυτοσυνειδησία και αυτοκριτική δεν θα έβλαπταν...

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(Ο Ξενοφών Κοντιάδης είναι συνταγματολόγος, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)