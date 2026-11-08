Ένας προορισμός που συνδυάζει το βουνό με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το καλό φαγητό και την φύση.

Την ώρα που οι θερμοκρασίες πέφτουν και ο καιρός αρχίζει να θυμίζει περισσότερο χειμώνα, ορισμένοι προορισμοί αναδεικνύονται και γίνονται πόλος έλξης για όσους επιλέγουν να περάσουν μερικές ημέρες μέσα στη φύση και μακριά από την πολυκοσμία.

Η Ελλάδα διαθέτει αρκετούς από αυτά τα μέρη που προσαρμόζονται στο χειμερινό τοπίο, με τα χωριά της βορείου Ελλάδας να έρχονται στο επίκεντρο. Παρ’ όλα αυτά, πολλές περιοχές κοντά στην Αθήνα, είναι ικανά να φιλοξενήσουν τις αναμνήσεις σας, με τα Τρίκαλα Κορινθίας να αποτελούν σημείο αναφορά για express εκδρομές κοντά στην πρωτεύουσα.

Μία βόλτα στα Τρίκαλα Κορινθίας

Τα Τρίκαλα Κορινθίας αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς και όμορφους χειμερινούς προορισμούς της Πελοποννήσου, μέσα σε ένα τοπίο που συνδυάζει το βουνό με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τη φύση και το καλό φαγητό.

Βρίσκονται στην Κορινθία και είναι χτισμένα στις πλαγιές του όρους Ζήρεια, σε υψόμετρο περίπου 900 – 1.000 μέτρων, ενώ απέχουν από την Αθήνα περίπου 2,5 ώρες οδικώς.

Παράλληλα, χωρίζονται σε τρεις ξεχωριστούς, οικισμούς, που κάθε ένας από αυτούς διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με τους πέτρινους ξενώνες να δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα Κάτω Τρίκαλα, είναι το χωριό που βρίσκεται πιο χαμηλά υψομετρικά και διαθέτει παραδοσιακές ταβέρνες, καφέ και πέτρινα σπίτια.

Τα Μεσαία Τρίκαλα, είναι ελαφρώς πιο ανεπτυγμένα τουριστικά, με πολλούς ξενώνες, ξενοδοχεία και θέα στο βουνό.

Τέλος, τα Άνω Τρίκαλα, φιλοξενεί, ίσως, το πιο παραδοσιακό κομμάτι τις ευρύτερης περιοχής και είναι ευρέως γνωστό για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του και την ήρεμη ατμόσφαιρα που προσφέρει.

Τον χειμώνα, τα Τρίκαλα Κορινθίας, αποκτούν μία ξεχωριστή ομορφιά με την κάπνα από τα τζάκια να χαρίζουν στην ατμόσφαιρα την χαρακτηριστική μυρωδιά του ξύλου. Παράλληλα, η περιοχή φημίζεται για την παραδοσιακή γαστρονομία του, αλλά και την ρομαντική διάθεση που φωλιάζει ανάμεσα στα βουνά και τα πιθανώς, χιονισμένα τοπία.

{https://www.youtube.com/watch?v=rNaF0pJGbbg&t=6s}

Αν βρεθείτε στα Τρίκαλα Κορινθίας, μπορείτε να αφιερώσετε μερικές ώρες ώστε να ανακαλύψετε τις γύρω περιοχές. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο της Ζήρειας. Αν είστε τυχεροί, το χιονισμένο τοπίο προσφέρεται για δραστηριότητες στη φύση, ενώ μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας στο σαλέ του χιονοδρομικού.

Παράλληλα, η Λίμνη Δόξα είναι ένα από εκείνα τα μέρη που θα πρέπει να επισκεφθείτε αν βρεθείτε στην περιοχή.

Βρίσκεται στην περιοχή του Φενεού και είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Κορινθίας. Ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά του είναι το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται μέσα στη λίμνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=1HwJz5JbR-s}

Σε κάθε περίπτωση, τα Τρίκαλα Κορινθίας, αποτελούν έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χειμερινούς προορισμούς, και ενδείκνυνται για σύντομες αποδράσεις από την βοή της πόλης και την έντονη καθημερινότητα.