Ο Ευρωπαϊκός προορισμός που αξίζει να επισκεφθείτε τα Χριστούγεννα.

Αν και μόλις πριν από μερικές ημέρες έκανε την εμφάνισή του ο Νοέμβριος, τα Χριστούγεννα μοιάζουν να είναι πιο κοντά από ποτέ, με τα εορταστικά στολίδια να έχουν ήδη αρχίσει να ξεπροβάλουν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρχίζουν να αναζητούν ποιος θα είναι ο προορισμός που θα φιλοξενήσει τις φετινές εορταστικές αναμνήσεις τους, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους σε ξεχωριστά μέρη, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Υπάρχουν άλλωστε, προορισμοί που οι ταξιδιώτες τους επισκέπτονται για να γνωρίσουν έναν διαφορετικό τόπο, υπάρχουν όμως και άλλα μέρη που έχουν την ικανότητα να τους μεταφέρουν σε μία άλλη εποχή, δημιουργώντας την πιο ζεστή ατμόσφαιρα για κάθε εποχή του χρόνου.

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει και η Αλσατία, στη βορειανατολική Γαλλίας, μια γωνιά της Ευρώπης που τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν.

Αλσατία – Όταν τα Χριστούγεννα αποκτούν μορφή

Η Αλσατία είναι μία ιστορική, πολιτιστική περιοχή της Ανατολικής Γαλλίας, που συνορεύει με την Γερμανία και έχει για πρωτεύουσα το εντυπωσιακό Στρασβούργο.

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Αυτό που κάνει την Αλσατία να ξεχωρίζει είναι ο μοναδικός συνδυασμός της γαλλικής φινέτσας και των γερμανικών επιρροών, που αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική και την γαστρονομία της.

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα παραμυθένια χωριά με τα πολύχρωμα σπίτια, τα πλακόστρωτα σοκάκια και τους αμπελώνες που εντυπωσιάζουν.

Πρόκειται άλλωστε για έναν από τους πιο φημισμένους οινικούς προορισμούς της Γαλλίας.

Η καλύτερη περίοδο για την επισκεφθεί κανείς είναι κυρίως από το Νοέμβριο μέχρι και τα Χριστούγεννα, τη στιγμή που κάθε γωνιά της ντύνεται στα γιορτινά της, με τα φωτάκια και τα πολύχρωμα στολίδια να δίνουν το χριστουγεννιάτικο παλμό.

Το Κολμάρ, αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις, καθώς διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, την ιδιαίτερη αισθητική και την αρχιτεκτονική που ταξιδεύει κάθε επισκέπτη σε μία άλλη εποχή.

Την περίοδο των Χριστουγέννων, το Κολμάρ, φιλοξενεί πολλές εορταστικές εκδηλώσεις και αγορές που ξεκινούν από κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Εξίσου ξεχωριστό είναι και το Στρασβούργο, η πρωτεύουσα της Αλσατίας, το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με τη Χριστουγεννιάτικη παράδοση.

Η πόλη, σύμφωνα με πληροφορίες, φιλοξενεί μία από τις παλαιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης τη Christkindelsmärik, με την ιστορία της να ξεκινά ήδη από το 1570.

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Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης για την περίοδο των Χριστουγέννων είναι η Place Kléber, εκεί όπου δεσπόζει το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Παράλληλα, όσο η Αλσατία χορεύει στους ρυθμούς των εορτών, μικρότερες πόλεις της ευρύτερης περιοχής διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και την ιστορία που μεταφέρουν από γενιά σε γενιά.

Το Εγκισάιμ, με τα κυκλικά δρομάκια και τα πολύχρωμα σπίτια του, το Ρίκβιρ, που διατηρεί αναλλοίωτη τη μεσαιωνική του φυσιογνωμία, αλλά και το Καϊζερσμπέργκ, με τα πέτρινα γεφύρια και τα γραφικά σοκάκια, συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει μείνει ανέγγιχτο από τον χρόνο.

Η Αλσατία είναι μια περιοχή όπου συναντιούνται η γαλλική φινέτσα και η γερμανική παράδοση. Είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα παραμυθένια χωριά, τους αμπελώνες, τα κρασιά και τις χριστουγεννιάτικες αγορές της.