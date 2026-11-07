Η Γαλλική τράπεζα, ανακοίνωσε την κλοπή 100 εκατομμυρίων ευρώ, διαβεβαιώνοντας τους πελάτες της ότι δεν

Μία σοβαρή κυβερνοεπίθεση σε γαλλική τράπεζα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, με το περιστατικό να οδηγεί στην κλοπή περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και στον προβληματισμό για την ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με το reuters.com, η γαλλική τράπεζα Credit Mutuel Arkea, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι χάκερς κατάφεραν να πραγματοποιήσουν παράνομες συναλλαγές μέσω δικού της λογαριασμού.

Η τράπεζα, από την πλευρά της, προσπαθεί να εντοπίσει και να ανακτήσει τα χρήματα, ωστόσο δήλωσε ότι είναι ακόμη ασαφές ποιο μέρος του ποσού θα καταφέρει να επιστρέφει.

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Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η τράπεζα διαβεβαίωσε τους πελάτες της ότι οι καταθέσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεί δεν έχουν επηρεαστεί.

Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, έχει αναστείλει προσωρινά ορισμένες συναλλαγές, με αποτέλεσμα να καθυστερούν συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων.

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Εκπρόσωπος την Credit Mutuel Arkea, διέψευσε τις φήμες που ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής Fortuneo, ξεκαθαρίζοντας ότι η υπηρεσία δεν αποτέλεσε πύλη εισόδου για τους χάκερς.

Η υπόθεση έχει ήδη περάσει στα χέρια της γαλλικής Δικαιοσύνης, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού, ξεκίνησε έρευνα μέσω της μονάδας αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, ενώ η τράπεζα ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις αρμόδιες αρχές.

Η Credit Mutuel Arkea φαίνεται πως εξυπηρετεί περισσότερους από 5,8 εκατομμύρια πελάτες και έχει στη διάθεσή της περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν το ποσό των 211,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.