Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Στο πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν στην ελληνική Super League, χαμογέλασε ο Παναθηναϊκός (3-1 εντός έδρας τον ΠΑΟΚ). Στο δεύτερο, ο ΠΑΟΚ (2-0 εντός έδρας τον Άρη). Στο τρίτο, ο Ολυμπιακός (1-0 εντός έδρας τον Παναθηναϊκό). Στο τέταρτο, ξανά ο Παναθηναϊκός (2-0 εντός έδρας την ΑΕΚ). Και στο πέμπτο;

Ο δεύτερος Ολυμπιακός υποδέχεται τον τρίτο ΠΑΟΚ (Κυριακή 08/11, 21:00), με τον νόμο της έδρας να έχει κυριαρχήσει απόλυτα μέχρι τώρα στις αναμετρήσεις μεταξύ των μελών του «Big 5», οι οποίες μπορεί να κρίνουν πολλά ενόψει των play-off.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ προέρχεται από ένα αήττητο σερί δέκα αγώνων (εννέα νίκες – μια ισοπαλία), ενώ αυτή του Αλέσιο Λίσι έχει πολλά περισσότερα σκαμπανεβάσματα σε απόδοση και αποτελέσματα, αλλά εσχάτως έχει χτίσει μια καλή παράδοση στο «Καραϊσκάκης».

Η Interwetten… σκοράρει στο Φάληρο με σούπερ απόδοση 12.00*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τέσσερις επιλογές, όσοι και οι βαθμοί που χωρίζουν αυτή την στιγμή τους Ερυθρόλευκους από τον Δικέφαλο του Βορρά, ύστερα από εννέα αγωνιστικές.

Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 2.5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 7.5 κόρνερ συνολικά και να βρουν δίχτυα ο Ζότα Σίλβα για τον Ολυμπιακό και ο Ανέστης Μύθου για τον ΠΑΟΚ.

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Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Η Interwetten παίζει… μεγάλη μπάλα σε όλα τα μέτωπα, εντός και εκτός συνόρων σε όλα τα δημοφιλή αθλήματα, με εκατοντάδες ειδικές αγορές, αγώνες με 0% γκανιότα *, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις, με φουλ αγωνιστική δράση.

Εκτός, άλλωστε, από το ντέρμπι του Φαλήρου, το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει πολλές ακόμα συναρπαστικές αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν τα Γαλατάσαραϊ – Αμέντ Σπορτίφ (Σάββατο 07/11, 18:00), Νάπολι – Λάτσιο (08/11, 13:30), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι (08/11, 18:30), Ίντερ – Κόμο (08/11, 19:00), Φιορεντίνα – Γιουβέντους (08/11, 21:45) και Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (08/11, 22:00).

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