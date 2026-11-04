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Η ματσάρα α λα ΝΒΑ του ΠΑΟΚ με την Ρόμα στο Eurocup (113-111) αποτέλεσε το ιδανικό ορεκτικό για ένα τριήμερο γεμάτο Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία με την δοκιμασία του στην Βρετάνη κόντρα στην Ρεν (Τετάρτη 04/11, 17:30), όπου θα κυνηγήσει το «4 στα 4» για να αγκαλιάσει από τώρα μια θέση στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο στον γύρο των «16».

Την σκυτάλη παίρνει στη συνέχεια η ΑΕΚ (04/11, 19:45), υποδεχόμενη την Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο και του Κιλιάν Μπαπέ, σε μια μονομαχία Βασιλισσών για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Την Βασίλισσα, αλλά στο μπάσκετ, αντιμετωπίζει στην Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός (04/11, 21:45) για την δέκατη αγωνιστική της Euroleague με στόχο ένα σπουδαίο «διπλό», ενώ την Πέμπτη (05/11, 22:00), ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την τρίτη αγωνιστική του Conference League για το «3 στα 3» και ο ΟΦΗ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ουγγαρία κόντρα στην Χαποέλ Μπέερ Σεβά για το Europa League, αναζητώντας επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 2.5 γκολ συνολικά στο Ρεν – Ολυμπιακός, να επιτευχθούν πάνω από 1.5 γκολ και στα δύο ημίχρονα του ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης, να σημειωθούν πάνω από 170.5 πόντοι συνολικά στο Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός, «διπλό» του ΟΦΗ κόντρα στην Χαποέλ Μπέερ Σεβά και να νικήσει ο Παναθηναϊκός την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

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