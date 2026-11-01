Ετοιμάζονται πλέον για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα οι Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε σοβαρός και ουσιαστικός και πήρε τη νίκη με 91-62 κόντρα στο Περιστέρι κάνοντας το 5/5 στο πρωτάθλημα. Πολυτιμότερος για τους Πρωταθλητές Ευρώπης ήταν σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Σάσα Βεζένκοφ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού χρίστηκαν σκόρερ με τον Όμηρο Νετζήπογλου να ακολουθεί στο σκοράρισμα με 16 πόντους.

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης ο, Παναγιώτης Αγγελόπουλος βράβευσε τους πολυτιμότερος της περσινής σεζόν, παραδίδοντας τα βραβεία της GBL στους Γιώργο Μπαρτζώκα (κορυφαίος προπονητής), Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ (μέλη καλύτερης πεντάδας) και Νίκο Πλώτα (καλύτερος νέος παίκτης), ενώ ο Γάλλος είχε διπλή διάκριση αφού βγήκε και MVP του περσινού πρωταθλήματος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ με τον MVP της EuroLeague να ευστοχεί σε τρίποντο στην πρώτη φάση του αγώνα και να δίνει τον ρυθμό. Νετζήπογλου και Πλώτας λίγη ώρα μετά, μιμήθηκαν τον Βεζένκοφ με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα επτά πόντων στο φινάλε του δεκαλέπτου (25-18).

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Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου ο ρυθμός έπεσε, όμως ένα νέο τρίποντο του Βεζένκοφ που επέστρεψε στον αγώνα σε θέση «3», έδωσε νέα ώθηση στους Ερυθρόλευκους. Την σκυτάλη αμέσως μετά πήρε στο σκοράρισμα ο Κόρι Τζόζεφ. Ο Καναδός αν και ξεκίνησε άστοχος από την περιφέρεια, βρήκε ρυθμό μέσα από τις διεισδύσεις του και έκλεισε το πρώτο μέρος όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας (12 πόντοι) και υπογράφοντας το προβάδισμα 18 πόντων στην ανάπαυλα (48-30).

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Στην επανάληψη ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν απλά ασταμάτητος και με έντεκα πόντους του σε έξι λεπτά ο Ολυμπιακός έστειλε τη διαφορά σε δυσθεώρητα ύψη, ενώ βρέθηκε στο +35 (71-36 στο 28’) καθώς ήταν συγκεντρωμένη και στις δύο πλευρές του παρκέ. Νετζήπογλου και Καραγιαννίδης τελείωσαν τις φάσεις κοντά στο καλάθι και ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο ανάμεσα στους παίκτες του.

Με την είσοδο του Πάπας στην τέταρτη περίοδο, ο προπονητής της ομάδας είδε όλους τους παίκτες να αναγράφονται στον πίνακα των σκόρερ και ο Ολυμπιακός που έκλεισε το ματς με τέσσερις Έλληνες στην πεντάδα (Πλώτας, Νετζήπογλου, Πάπας, Καραγιαννίδης) πήρε τη νίκη με διαφορά 29 πόντων (91-62).

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-30, 76-42, 91-62.