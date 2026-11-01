Η τοποθέτηση της Τεχεράνης έρχεται ως απάντηση στις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας την ανησυχία για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνει το Ιράν, διαμηνύοντας ότι μια νέα στρατιωτική αναμέτρηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύγκρουση μεγαλύτερης διάρκειας από την προηγούμενη, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει πότε και με ποιους όρους θα τερματιστεί.

Η τοποθέτηση της Τεχεράνης έρχεται ως απάντηση στις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας την ανησυχία για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια, ξεκαθάρισε ότι μια ενδεχόμενη νέα σύγκρουση δεν θα εξελιχθεί απαραίτητα με τους όρους που επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προειδοποίηση του ιρανικού στρατού

«Ένας νέος πόλεμος θα μπορούσε να είναι μακρύτερος από τον προηγούμενο και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ήταν τότε σε θέση να ορίσει τη χρονική στιγμή ή τους όρους» της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακραμίνια.

Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν και αποτυπώνουν την προσπάθεια της Τεχεράνης να καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί δεδομένη μια σύντομη στρατιωτική αντιπαράθεση.

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Το μήνυμα απευθύνεται ευθέως στην Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία η προοπτική νέας κλιμάκωσης προκαλεί προβληματισμό στις χώρες της περιοχής.

Η παρέμβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Την ίδια ώρα, από την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα αποτρέψουν μια νέα σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, υπογράμμισε κατά τη διάρκεια διάσκεψης ότι η περιοχή δεν έχει συμφέρον να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ακόμη κύκλο εχθροπραξιών.

«Ελπίζουμε σε μία διπλωματική επιτυχία, διότι δεν είναι προς το συμφέρον της περιοχής (...) να ζήσει έναν νέο κύκλο σύγκρουσης. Αλλά το έχουμε ήδη δείξει κατά το παρελθόν, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το χειρότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.