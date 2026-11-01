Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως «η ένταση των επιθέσεων στην Ουκρανία είναι πολύ μεγάλη και οι Ρώσοι επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν στο μέγιστο το έλλειμμα σε συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων».

Χωρίς ρεύμα παραμένουν χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία μετά ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως ανακοίνωσε στο Telegram ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που υπογράμμισε παράλληλα πως «η ένταση των επιθέσεων είναι πολύ μεγάλη και οι Ρώσοι επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν στο μέγιστο το έλλειμμα σε συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων»

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του στρατού της χώρας του έπληξαν με πυραύλους cruise Neptune και drones το βιομηχανικό σύμπλεγμα Kamensky στο Ροστόφ, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χημικά εργοστάσια της Ρωσίας. Το συγκεκριμένο βιομηχανικό σύμπλεγμα κατασκευάζει καύσιμα για τους ρωσικούς πυραύλους και συγκεκριμένα για τα συστήματα πολλαπλών ρουκετών, και άλλα πυραυλικά συστήματα και αεροπορικά όπλα με τα οποία η Μόσχα βομβαρδίζει ουκρανικές υποδομές και πόλεις.

Το σύμπλεγμα Καμένσκι υπόκειται σε κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ για το ρόλο του στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε, αν του τηλεφωνούσε ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες, δήλωσε την Κυριακή (1/11) ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», δήλωσε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το Interfax.

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Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο αρχικός γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Κίεβο.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία πιστεύει ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ο Ουσακόφ δήλωσε: «Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα».