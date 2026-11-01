Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση ετοιμότητας για τις εκλογές του 2027.

Στην Πειραιώς θα μεταβεί τη Δευτέρα (1/11) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά το υπουργικό συμβούλιο ώστε να παραβρεθεί την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα δώσει οδηγίες ενόψει το εκλογών του 2027 και θα θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε κατάσταση ετοιμότητας.

Η Εκτελεστική επιτροπή του κόμματος όπως ορίστηκε από το πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ αποτελείται από τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνι Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Μάξιμο Χαρακόπουλο, Ιωάννη Σμυρλή, Ορφέα Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριο Καιρίδης, Αθανάσιο Παπαθανάσης, Σταύρο Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτη Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιο Τσακούμη και Κωνσταντίνο Τσιαγκλιώτη.

Η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι πολιτικές περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του πρωθυπουργού, όσο και των κομματικών κλιμακίων που περιοδεύουν ήδη τη χώρα, υπό τον συντονισμό των Κυρανάκη, Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.

Ταυτόχρονα, στην αυριανή πρώτη συνάντηση θα παρουσιαστεί ο προγραμματισμός των περιοδειών που ακολουθούν, τις ενέργειες για τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στη σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις στην κατεύθυνση της ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού όσο και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.

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Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα υπό τον Μητσοτάκη

Με πλούσια ατζέντα συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν οι βασικές προτεραιότητες κάθε υπουργείου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νομοσχέδια για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας.

Αναλυτικά:

Στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

-Κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου (εισηγήσεις των αρμοδίων Υπουργών μετά από εισαγωγικές τοποθετήσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο),

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα: Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου: Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας,

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους