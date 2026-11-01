Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Μήνυμα με αναφορά στη δικαίωση της οικογένειας του Βασίλη Μάγγου, έπειτα από έξι χρόνια, αλλά και στην ανάγκη υπεράσπισης της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας, απηύθυνε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο ίδιος έκανε λόγο για μια εξέλιξη που, όπως επισημαίνει, αποτελεί δικαίωση όχι μόνο για την οικογένεια που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, αλλά και για όλους όσοι εξακολουθούν να αγωνίζονται για την προάσπιση θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών.

«Μετά από 6 χρόνια, δικαίωση για την οικογένεια, δικαίωση για όλους όσους υπερασπίζονται τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

«Αυτή η απόφαση είναι μια μεγάλη νίκη, όχι μόνο για την οικογένεια του Βασίλη αλλά για κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι δεν υπάρχει κανείς πάνω από τον νόμο. Η αστυνομική αυθαιρεσία δεν μπορεί να θεωρείται κανονική συνθήκη και φυσικά η ατιμωρησία δεν μπορεί να είναι προνόμιο της κάθε εξουσιας. Ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγγος δε σταμάτησε να αγωνίζεται, δε σταμάτησε να διεκδικεί και να παλεύει για την απόδοση δικαιοσύνης. Ο αγώνας του είναι αξιοπρέπειας και πραγματικής ανθρωπιάς που μας θυμίζει πως η δικαιοσύνη δε χαρίζεται, η δικαιοσύνη κατακτιέται», αναφέρει μεταξύ άλλων στο βίντεο της ανάρτησής του.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ολοκληρώνει το μήνυμά του με τη φράση «Ούτε βήμα πίσω», δίνοντας έμφαση στη συνέχιση της προσπάθειας για δικαιοσύνη και την προάσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

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