Η ανακοίνωση από τον Τομέα Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ..

«Νίκη της δικαιοσύνης και της οικογένειας του Βασίλειου Μάγγου» χαρακτηρίζει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.ΑΣ. την καταδίκη πέντε αστυνομικών για τα βασανιστήρια σε βάρος του.

Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η οικογένεια αγωνίστηκε επί έξι χρόνια για τη δικαίωση, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το εάν η δικαστική απόφαση θα αλλάξει τη νοοτροπία της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ασκεί επίσης κριτική στην κυβέρνηση, καταγγέλλοντας συγκάλυψη περιστατικών αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. «Η δημοκρατική λειτουργία της Αστυνομίας είναι υπόθεση όλων μας», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση του κράτους δικαίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Νίκη της δικαιοσύνης και της οικογένειας του Βασιλείου Μάγγου η καταδίκη 5 αστυνομικών για τα βασανιστήρια

Η καταδίκη των 5 αστυνομικών για τα βασανιστήρια στον Βασίλειο Μάγγο αποτελεί νίκη της δικαιοσύνης και της οικογένειάς του που πάλεψε αγόγγυστα για 6 χρόνια ώστε να αποδείξει όσα οι κατηγορούμενοι αρνούνταν. Δεν είμαστε όμως σίγουροι πως η απόφαση της δικαιοσύνης θα αλλάξει τη νοοτροπία της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

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Και αυτό γιατί θα πίστευε κανείς ότι τόσες δεκαετίες μετά τη μεταπολίτευση, η ωριμότητα, ο υπηρεσιακός επαγγελματισμός και ο προσανατολισμός του αστυνομικού έργου στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, θα ήταν κάτι δεδομένο και απόλυτο. Όμως αυτό δεν ισχύει καθολικά.

Δυστυχώς η Ελλάδα έχει γυρίσει πολλά χρόνια πίσω στα θέματα υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργού της είναι τεράστια, όχι μόνο γιατί συνεχίζουν να συγκαλύπτουν περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας ευνοώντας παρακρατικές λειτουργίες, αλλά και γιατί με τέτοιες αντιδημοκρατικές λογικές συγκάλυψης προσπαθούν να αμαυρώσουν την Ελληνική Αστυνομία, παρότι αυτή συγκροτείται πλειοψηφικά από αστυνομικούς, που επιτελούν ορθά τα καθήκοντα τους. Η δημοκρατική λειτουργία της Αστυνομίας είναι υπόθεση όλων μας και θεμελιώδης προϋπόθεση για να υπάρχει κράτος δικαίου».