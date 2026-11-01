«Ποιος σας υπαγόρευσε το άρθρο 23, κύριε Μητσοτάκη;», διερωτήθηκε με βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, η Θεώνη Κουφονικολάκου. Συμπλήρωσε «κύριε Πιερρακάκη, πήρατε πίσω ένα άρθρο, αλλά δεν μπορείτε να πάρετε πίσω το γεγονός ότι το υπογράψατε και το υπερασπιστήκατε».

Αποφασισμένοι να μην αφήσουν να περάσει «αέρα» η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που έφερε το υπουργείο Οικονομικών και που αν ψηφίζονταν, θα υπήρχε ο κίνδυνος «επιδημίας» νέων πλειστηριασμών - όπως καταγγέλλουν οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας – δείχνουν στην ΕΛΑΣ.

Παρά την κυβερνητική «άτακτη υποχώρηση», η Αμαλίας σκοπεύει να κρατήσει ψηλά το θέμα, βάζοντας στο «στόχαστρό» της τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και τον Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι δεν θα επιχειρήσουν ξανά να επαναφέρουν μια αντίστοιχη ρύθμιση.

Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης – Πιερρακάκης

Τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή, με τα κυβερνητικά μπρος-πίσω, δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Για την ΕΛΑΣ είναι ξεκάθαρο ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να κάνει ένα «δωράκι» στα funds και στους servicers, μέσα από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Για την ακρίβεια, λένε ότι προσπάθησαν να τους «χαρίσουν» χιλιάδες σπίτια λαϊκών και μεσαίων οικογενειών.

Τους εμπόδισε η αντίδραση της αντιπολίτευσης και το κίνημα κατά των πλειστηριασμών, που την ίδια ημέρα έδρασε προκειμένου να μην πετάξουν στον δρόμο μια 93χρονη γυναίκα, με αναπηρία. Ωστόσο, δεν αλλάζει η κυβερνητική πρόθεση. Απλά πιάστηκαν με τη «γίδα στην πλάτη», αναφέρουν κορυφαία στελέχη τη Συμπαράταξης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι σε κάθε δημόσια και ιδιωτική συζήτηση, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μιλούν ξεκάθαρα για «συμπαιγνία των δύο Κυριάκων». Του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για τους οποίους λένε ότι έδρασαν «νύχτα» και από κοινού.

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«Ποιος σας υπαγόρευσε το άρθρο 23, κύριε Μητσοτάκη;», διερωτήθηκε με βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, η Θεώνη Κουφονικολάκου. Μάλιστα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ συμπλήρωσε «κύριε Πιερρακάκη, πήρατε πίσω ένα άρθρο, αλλά δεν μπορείτε να πάρετε πίσω το γεγονός ότι το υπογράψατε και το υπερασπιστήκατε».

Από εκεί και πέρα, έθεσε μια σειρά από ερωτήματα στους «δύο Κυριάκους», ζητώντας επιτακτικά απαντήσεις. Αρχικά προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας απάντηση στο ποιος ζήτησε τη διάταξη, ποιος τη συνέταξε και αν ήταν δική του ιδέα ή καθ’ υπαγόρευση των funds;

Στη συνέχεια, προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη, γιατί το δέχθηκε και το έφερε – το οποίο ήταν ρητορικό, καθώς έδωσε μόνη της την απάντηση, υποστηρίζοντας πως ο υπουργός Οικονομικών είναι πάντα ο πρόθυμος σύμμαχος της αισχροκέρδειας και της καταχρηστικότητας.

Όπως όλα δείχνουν, το άρθρο 23 του υπουργείου Οικονομικών θα αποτελέσει ένα ακόμα «βέλος» στη «φαρέτρα» του Αλέξη Τσίπρα στον δρόμο προς τις κάλπες, που θα του δώσει τη δυνατότητα να «στοχεύσει» απευθείας τον πρωθυπουργό και τον επίδοξο «δελφίνο», κ.Πιερρακάκη.