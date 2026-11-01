Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας έως τη Δευτέρα (2/11).

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στην αρχική πρόγνωση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα Κυριακή (1/11) έως τουλάχιστον τη Δευτέρα (2/11), κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Σήμερα, Κυριακή τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα.

Το έκτακτο από την ΕΜΥ

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικά, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Κυριακή (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και αύριο Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες».