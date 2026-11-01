Τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Εμπρηστική επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1/11 το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι όπως ανέφερε και ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media τονίζοντας πως πρόκειται για επίθεση από «οπαδούς λαθρομεταναστών» παράλληλα όπως δήλωσε «δεν υπολογίζει τα συγκεκριμένα καθάρματα» και δεν τον τρομάζουν.

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις είχα φύγει. Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», έγραψε συγκεκριμένα.

{https://x.com/thanosplevris/status/2116700195593293932?s=19}

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της Αθήνας.

Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία.