Η εκδήλωση διοργανώνεται από τις εκδόσεις Ποταμός και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και θα φιλοξενηθεί στο Αμφιθέατρο «Σάκης Καράγιωργας».

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η παρουσίαση βιβλίου του ιστορικού τέχνης Ευγένιου Δ. Ματθιόπουλου, με τη συμμετοχή της Νάντιας Βαλαβάνη και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ιστορίας, της πολιτικής επιστήμης και της διανόησης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τις εκδόσεις Ποταμός και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και θα φιλοξενηθεί στο Αμφιθέατρο «Σάκης Καράγιωργας».

Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν, εκτός από τη Νάντια Βαλαβάνη, οι Κωστής Καρπόζηλος, Κωστής Κορνέτης, Γιώργος Τζιρτζιλάκης και Δημήτρης Χριστόπουλος, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας, Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για συζήτηση γύρω από το έργο του συγγραφέα, με τη συμμετοχή ομιλητών που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά και ερευνητικά πεδία.

Αναλυτικά:

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Αυτή την Τρίτη, 3/11/2026 στις 7 μμ στο Αμφιθέατρο «Σάκης Καράγιωργας» του Παντείου Πανεπιστημίου η Ν. Βαλαβάνη συμμετέχει, μαζί με τους Κωστή Καρπόζηλο, Κωστή Κορνέτη, Γιώργο Τζιρτζιλάκη, Δημήτρη Χριστόπουλο και τον συγγραφέα στην παρουσίαση, από τις εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του βιβλίου του ιστορικού τέχνης Ευγένιου Δ. Ματθιόπουλου

ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ. Η Ανωτάτη Σχολή καλών Τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1974. Τότε που άλλαξαν όλα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Την Τρίτη, στις 3 Νοεμβρίου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα) στις 7.00 μμ. θα έχω την τιμή και τη χαρά να συζητήσουμε με την αγαπητή Νάντια Βαλαβάνη και τους επίσης αγαπητούς Κωστή Καρπόζηλο, Κωστή Κορνέτη, Γιώργο Τζιρτζιλάκη και Δημήτρη Χριστόπουλο για το βιβλίο μου (εκδόσεις Ποταμός)

Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι.

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975. Τότε που άλλαξαν όλα.

Τα ιστορικά γεγονότα «συμβαίνουν» αλλά δεν αποκτούν νόημα και ιστορική υπόσταση παρά μόνο μέσα από τις μνήμες, τις καταγραφές, τις νοηματοδοτήσεις/ερμηνείες τους και τις συμβολικές φορτίσεις τους, όπως αυτές φιλτράρονται πάντα από μέσα από τις αντιλήψεις και τις ιδεολογικές ροπές των παροντικών περιστάσεων.

Καθώς οι ημέρες της επετείου της εξέγερσης Πολυτεχνείου θα πλησιάζουν, αυτές τις σύγχρονες προσεγγίσεις θα προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να αναδείξουμε στο αμφιθέατρο του Παντείου στις 3 Νοεμβρίου 2026, εστιάζοντας στην ιστορία της ΑΣΚΤ κατά την περίοδο της Απριλιανής Δικτατορίας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και τις εκδόσεις Ποταμός

https://www.nadiavalavani.gr/2026/10/3112026-7-1967-1974.html