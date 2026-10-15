Το μυθιστόρημα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Η πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου.

Η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, που το 2015 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, αποτυπώθηκε σε ένα μυθιστόρημα που «δεν πρέπει να μείνει στη σιωπή», από τον εξαίρετο άνθρωπο και δημοσιογράφο Αλέξανδρο Καλαφάτη.

Ο δημοσιογράφος μετέτρεψε την δημοσιογραφική έρευνα σε μία αστυνομική μυθοπλασία, δημιουργώντας το βιβλίο «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο». Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης είχε ασχοληθεί με την υπόθεση το 2015 και πλέον το μυθιστόρημά του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάπα.

«Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο» - Παρουσίαση βιβλίου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 18:30, στο θέατρο AUDITORIUM, Σίνα 2 – 4, Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ζήνα Κουτσελίνη, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Στέλιος Παρασκευόπουλος και η ψυχολόγος της

Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΕΛ. ΑΣ, Κωνσταντίνα Κωστάκου.

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Αποσπάσματα από το μυθιστόρημα θα διαβάσει ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας.

Μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες εκτυλίσσεται μία ιστορία που καταλήγει σε βουτιά στον σκοτεινό κόσμο του bullying. Εμπνευσμένη από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, που το 2015 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, η ιστορία αυτή, έντεκα χρόνια μετά, δεν σταματά να μας ξαφνιάζει με τη δύναμη της επικαιρότητάς της.

Πρωταγωνιστής ο Σταυρής. Ένας νέος μόλις δεκαοχτώ ετών, που φεύγει από το πατρικό του για να σπουδάσει. Μόλις όμως αρχίζει να φοιτά στη σχολή του, η απότομη προσγείωση για εκείνον δεν αργεί να έρθει, καθώς μπαίνει στο στόχαστρο μίας παρέας σπουδαστών που δεν λογαριάζει μήτε από μαθήματα μήτε από καθηγητές.

Αρχικά τον προσεγγίζουν «ντυμένοι» φίλοι, αλλά γρήγορα δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Η μπέσα και η παλικαριά ήταν μονάχα το «παραπέτασμα». Η σκόνη κάθεται και το bullying ξυπνά μοχθηρό. Στην αρχή καμουφλαρισμένο και στη συνέχεια με τη μορφή βασανιστηρίων.

Ο Σταυρής βυθίζεται στην απόγνωση. Το δωμάτιό του μετατρέπεται σε χώρο απελπισίας. Τα «θηρία» μένουν ατιμώρητα, οι φήμες ότι έχουν «πλάτες» εξαπλώνονται και γιγαντώνουν την έπαρσή τους.

Ο Σταυρής βρίσκει καταφύγιο σε μια φτωχοεκκλησιά. Εκεί γνωρίζει τον παπα-Χαράλαμπο, που φωτίζει μέσα του συμπόνια και ανθρωπιά. Παίρνει ανάσα. Το bullying όμως δεν σταματά. Μέχρι που μια μέρα ξαφνικά εξαφανίζεται από προσώπου γης.

Ο αστυνομικός Περικλής Φιλίππου μπαίνει με ορμή στην έρευνα αλλά γρήγορα συνειδητοποιεί ότι μπροστά του έχει μόνο θεριεμένους τοίχους. Μέχρι που απελπίζεται.

Τι τελικά συνέβη στον Σταυρή;