Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών που δίνουν τη δική τους μάχη.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες της Ισπανίας, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων μελών του Κογκρέσου και της Γερουσίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μεταδίδει η El País, μέχρι τις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας), η συμμετοχή είχε διαμορφωθεί στο 45,7%, καταγράφοντας αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την αντίστοιχη ώρα των βουλευτικών εκλογών του 2023. Η αυξημένη προσέλευση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτικών επιτελείων, με τους αρχηγούς των κομμάτων να έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) στην ηπειρωτική Ισπανία, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων.

Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Ο πρωθυπουργός και υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για ιστορική κινητοποίηση των πολιτών, εκφράζοντας την αισιοδοξία του.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, κάλεσε τους Ισπανούς να ψηφίσουν έχοντας κατά νου το παρελθόν. Η Άντα Κολάου έστειλε μήνυμα για τη συμμετοχή των γυναικών στην εκλογική διαδικασία, ενώ ο επικεφαλής του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες που απέχουν από τις εκλογές να προσέλθουν στα εκλογικά κέντρα.