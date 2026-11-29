Με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές καταιγίδες ξημερώνει η Κυριακή σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς η κακοκαιρία «Άργος», που σάρωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Αττική, περνά σε μια νέα φάση.

Η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σήμερα Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ ισχυρή καταιγίδα έπληξε, μεταξύ άλλων, τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με χαρακτηριστικό περιστατικό τη συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην περιοχή της Βούλας. Εξαιτίας των νερών στο οδόστρωμα, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής της λεωφόρου με την οδό Ιωάννη Μεταξά. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο έχει ήδη αποκατασταθεί.

Με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές καταιγίδες ξημερώνει η Κυριακή σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς η κακοκαιρία «Άργος», που σάρωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Αττική, περνά σε μια νέα φάση.

Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, οι χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα και οι θυελλώδεις που τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Οι επόμενες ώρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, με το βάρος των έντονων φαινομένων να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησος βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός.

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Οι περιοχές που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα:

Στις Σποράδες.

Στην Εύβοια.

Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Υπενθυμίζεται ότι από το βράδυ του Σαββάτου έχει ενεργοποιηθεί το 112 για Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία και Σποράδες, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Η κακοκαιρία «Άργος» φέρνει πλέον συνθήκες βαρυχειμωνιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής Ελλάδας, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας.

Καθώς, όμως, η θερμοκρασία θα υποχωρεί σημαντικά, χιόνια προβλέπονται και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θράκη και τη Μακεδονία, βαθμιαία στη Θεσσαλία και πιθανώς στην Κεντρική Στερεά Ελλάδα.

Θυελλώδεις άνεμοι – Ριπές έως 120 χλμ./ώρα

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά χαρακτηριστικά της σημερινής κακοκαιρίας είναι η μεγάλη ενίσχυση των ανέμων.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, με ριπές που θα αγγίζουν τα 100 χλμ./ώρα.

Στο Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε βορειοανατολικούς, έντασης 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ, με ριπές έως 120 χλμ./ώρα.

Στο Ιόνιο αναμένονται ανατολικοί άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά στον Πατραϊκό Κόλπο 7 μποφόρ, με ριπές έως 80 χλμ./ώρα.

Αττική: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από το μεσημέρι

Για την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε ανατολικά, νότια ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Αιγαίου. Τα φαινόμενα σε Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και βαθμιαία της Θεσσαλίας και πιθανόν της Κεντρικής Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 4 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 3 βαθμούς), 6 έως 12 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 12 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 13 έως 16 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως τους 20 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις θυελλώδεις 8 μποφόρ (με ριπές στα 100 km/h), ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, που γρήγορα στο Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς σχεδόν θυελλώδεις έως θυελλώδεις 7-8 μποφόρ και στη θάλασσα των Κυθήρων τοπικά πολύ θυελλώδεις 9 μποφόρ (με ριπές στα 120 km/h). Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στον Πατραϊκό Κόλπο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80 km/h).

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή πτώση μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέτριους 4-5 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80 km/h) και στα ανατολικά θυελλώδεις 8 μποφόρ (με ριπές στα 100 km/h).

Νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα και στα γύρω ορεινά χιονοπτώσεις περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 9 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή πτώση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.