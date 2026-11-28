Συνολικά 102.950.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 120.390 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την ερχόμενη βδομάδα.

Σημαντική ανάσα αναμένεται να λάβουν πάνω από 120.000 πολίτες την ερχόμενη βδομάδα καθώς ανακοινώθηκε ο «χάρτης» πληρωμών για τους δικαιούχους συντάξεων και επιδομάτων σε e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον ΕΦΚΑ θα δοθούν:

-Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.700.00 ευρώ σε 7.100 δικαιούχους για πληρωμή συντάξεων Δεκεμβρίου

- Στις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας).

- Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 250.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για την πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ

- Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

- Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών μη μισθωτών.



Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

- 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.