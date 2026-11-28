Ο πατέρας των ανήλικων τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ αυτός και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Μία παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στη Στυλίδα τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11) όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε μονοκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο κάτω μέρος της κατοικίας, όπου κοιμόντουσαν ο 17χρονος γιος της οικογένειας μαζί με έναν φίλο του. Πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» το σπίτι με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να τους εισπνεύσουν και να χάσουν τις αισθήσεις τους.

Ευτυχώς, το περιστατικό αντιλήφθηκε ο πατέρας της οικογένειας ο οποίος κατέβηκε στο κάτω μέρος της οικίας και με κίνδυνο της ζωής όρμησε μέσα στο δωμάτιο με τους καπνούς βγάζοντας έξω και τα δύο παιδιά σε λιπόθυμη κατάσταση, ενώ και ο ίδιος εισέπνευσε καπνό και τραυματίστηκε στο χέρι. Το έναν 17χρονο παρέλαβαν διασώστες με ασθενοφόρο του Κ.Υ. Στυλίδας, ενώ τον δεύτερο 17χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λαμίας.

Και τα δύο παιδιά διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας αρχικά, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου νοσηλεύονται εκτός κίνδυνου.

Στα Επείγοντα του νοσοκομείου πήγε και ο πατέρας προληπτικά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ΕΚΑΒ και Αστυνομία ενώ η πυροσβεστική ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.