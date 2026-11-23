Η φωτιά επεκτάθηκε από μία κλούβα σε άλλα τρία οχήματα των ΜΑΤ και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου - Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στο στρατόπεδο Ζορμπά, επί της οδού Κοκκινοπούλου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις φλόγες τυλίχθηκαν συνολικά τέσσερις κλούβες των ΜΑΤ και η καμπίνα ενός βυτιοφόρου οχήματος. Η κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έγινε περίπου στις 17:20, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς.

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Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η φωτιά όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία ξεκίνησε από μηχανική βλάβη σε μία από τις κλούβες των ΜΑΤ. Στη συνέχεια, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε άλλα τρία οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση, καθώς και στην καμπίνα του βυτιοφόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι δύο κλούβες καταστράφηκαν ολοσχερώς κι οι άλλες δύο μερικώς, έχοντας υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στην καμπίνα του βυτιοφόρου οχήματος. Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα, από τον 4ο, 12ο και 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn2qns5rh59d?integrationId=40599y14juihe6ly}