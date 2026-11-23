Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (22/11) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτόχωρου και Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερα άτομα, τα οποία και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.