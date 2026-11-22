Η κρατική τηλεόραση δεν διευκρίνισε πότε έγινε η επιθεώρηση αυτή ούτε πού βρίσκεται η εν λόγω βάση.

Το Ιράν παρουσίασε σήμερα έναν νέο εκτοξευτή πυραύλων, μια κίνηση πρόκλησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που πρόσφατα διεξήγαγαν πλήγματα σε ιρανικό νησί, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το βίντεο αυτό προβάλλεται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε με τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου, βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Οι εικόνες που προβλήθηκαν το Σάββατο, δείχνουν τον στρατηγό Αχμάντ Βαχιντί, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, της ισχυρής ένοπλης δύναμης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, να επισκέπτεται μια υπόγεια στρατιωτική βάση όπου περίοπτη θέση έχει ένας νέος εκτοξευτής με δυνατότητα εκτόξευσης δύο πυραύλων ταυτόχρονα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Συνοδευόμενος από τον επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Φρουρών Ματζίντ Μουσαβί, ο Βαχιντί επιθεωρεί ενώ επιβαίνει σε στρατιωτικό όχημα σήραγγες όπου αποθηκεύονται πυραύλοι και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός.

Η κρατική τηλεόραση δεν διευκρίνισε πότε έγινε η επιθεώρηση αυτή ούτε πού βρίσκεται η εν λόγω βάση. «Οι ζημιές που υπέστη ο εχθρός μας είναι μόνο η αρχή, θα γίνουμε μάρτυρες της ταπείνωσής του», δηλώνει ο Βαχιντί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σύμφωνα με τις τηλεοπτικές εικόνες.

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«Οι δυνατότητές μας αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων συγκρούσεων και τα οπλικά μας συστήματα υψηλών επιδόσεων μπορούν να κάμψουν τον εχθρό», δήλωσε από την πλευρά του ο Μουσαβί. Στις 10 Νοεμβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης εγκαινίασαν μια πόλη «στρατηγικών πυραύλων» στην οποία φυλάσσονται «νέα όπλα», σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Ιράν διαθέτει μεγάλο οπλοστάσιο τοπικά σχεδιασμένο, που περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.