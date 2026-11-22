Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με το Μπαχρέιν να ανακοινώνει ότι ιρανική επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ την ίδια ώρα αναφέρονται νέα περιστατικά επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις αρχές του Μπαχρέιν, από το πλήγμα προκλήθηκε φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Άμυνας να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για υλικές ζημιές, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει επεκτείνει τις επιπτώσεις της σε περισσότερες χώρες του Περσικού Κόλπου. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο ιρανικών επιθέσεων.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η βιομηχανική εγκατάσταση αποτέλεσε στόχο ιρανικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονταν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο λόγω ενδεχόμενης απειλής. Ακολούθησε ανακοίνωση λήξης του συναγερμού, ωστόσο στη συνέχεια εκδόθηκε νέα προειδοποίηση.

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Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν αρκετές ιρανικές εναέριες επιθέσεις. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, συντρίμμια από τις αναχαιτίσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στις βάσεις Αλ Ρίφα και Αουάλι στο Μπαχρέιν.

Η Τεχεράνη παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις και στις παραβιάσεις του ιρανικού εναέριου χώρου. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης καταστράφηκαν δύο ραντάρ του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ, μία θαλάσσια δίοδο στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή αγορά πετρελαίου και την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO, το πρώτο δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα στο πίσω μέρος του, ενώ βρισκόταν σε πορεία εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε δεύτερο περιστατικό, άλλο δεξαμενόπλοιο υπέστη πλήγμα στο μηχανοστάσιό του. Κατά τις αρχικές αναφορές, δεν υπήρχαν πληροφορίες για τραυματισμούς μεταξύ των μελών των πληρωμάτων.

Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού εισήλθε σε απαγορευμένη θαλάσσια ζώνη και προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη. Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλοίο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα αναγνώρισης και πλοήγησής του, παραβιάζοντας τις προειδοποιήσεις και τους κανόνες διέλευσης.

Οι νέες επιθέσεις εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου διεθνώς.

Η περιοχή έχει μετατραπεί σε βασικό πεδίο της σύγκρουσης, με τις επιθέσεις σε πλοία και στρατιωτικές εγκαταστάσεις να αυξάνουν τους κινδύνους για τις εμπορικές μεταφορές και την ενεργειακή ασφάλεια.

Το Μπαχρέιν, όπως και άλλα κράτη του Κόλπου, βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες της αντιπαράθεσης, ενώ η παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφός του ενισχύει τη στρατηγική σημασία του.