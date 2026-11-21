Η φιλοσοφία της βασίζεται στις ελεγχόμενες κινήσεις, στη σωστή αναπνοή και στη σταθερότητα του σώματος, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μικρές κινήσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ουσιαστικής προπόνησης.

Η διατήρηση της μυϊκής δύναμης, της ισορροπίας και της ευλυγισίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υγιή γήρανση, ιδιαίτερα μετά τα 50. Η τηλεοπτική παρουσιάστρια Jenny Powell, στα 58 της χρόνια, αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική άσκηση δεν απαιτεί απαραίτητα βαριά βάρη, εξαντλητικές προπονήσεις ή πολύωρη παραμονή στο γυμναστήριο.

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε μέρος της προπονητικής της ρουτίνας, παρουσιάζοντας τρεις ασκήσεις που ενσωματώνει στο πρόγραμμά της για την ενδυνάμωση του κορμού, όπως αναφέρει το womenshealthmag. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι ένας κύλινδρος γυμναστικής (foam roller) και ένα ζευγάρι ελαφριά βαράκια.

Η φιλοσοφία της βασίζεται στις ελεγχόμενες κινήσεις, στη σωστή αναπνοή και στη σταθερότητα του σώματος, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μικρές κινήσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ουσιαστικής προπόνησης.

Η γιόγκα που τη βοήθησε να διατηρήσει την ισορροπία της

Η Jenny Powell ασχολείται εδώ και χρόνια με τη γιόγκα, την οποία έχει περιγράψει ως ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο Closer το 2023, ξεκίνησε να ασχολείται συστηματικότερα με τη συγκεκριμένη μορφή άσκησης πριν από περίπου πέντε ή έξι χρόνια, ύστερα από παρότρυνση μιας φίλης της. Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι η γιόγκα αποτέλεσε σημαντική βοήθεια κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, αλλά και σε περιόδους πένθους, άγχους και περιορισμών λόγω της πανδημίας.

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Συχνά δημοσιεύει βίντεο από τις προπονήσεις της, στις οποίες περιλαμβάνονται απαιτητικές στάσεις και κινήσεις, όπως οι πλάγιες προβολές (skandasana), η στάση του κόρακα (bakasana), οι κατακόρυφες στηρίξεις και οι περιστροφικές διατάσεις.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει ενσωματώσει στη ρουτίνα της και ασκήσεις ενδυνάμωσης με ελαφριά βάρη.

Οι τρεις ασκήσεις που ενισχύουν τον κορμό

Στην πρόσφατη προπόνησή της, η παρουσιάστρια χρησιμοποιεί τον κύλινδρο γυμναστικής κάτω από τη λεκάνη και τους γλουτούς, δημιουργώντας μια ασταθή επιφάνεια που απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο του σώματος.

Η συγκεκριμένη τεχνική ενεργοποιεί τους μυς του κορμού και παράλληλα προκαλεί μεγαλύτερη πρόκληση για την ισορροπία και τον συντονισμό.

Η ίδια συνοδεύει τις κινήσεις της με τη συμβουλή να διατηρείται σταθερή αναπνοή και έλεγχος σε κάθε επανάληψη.

1. Dead bug – Η άσκηση για τον έλεγχο και τη σταθερότητα του κορμού

Η πρώτη άσκηση πραγματοποιείται ξαπλωμένη ανάσκελα, με τον κύλινδρο τοποθετημένο οριζόντια κάτω από τη λεκάνη και τους γλουτούς.

Κρατώντας ένα ελαφρύ βαράκι σε κάθε χέρι, η ασκούμενη τεντώνει τα χέρια προς την οροφή και σηκώνει τα πόδια, σχηματίζοντας γωνία 90 μοιρών στα ισχία και στα γόνατα.

Στη συνέχεια, κατεβάζει αργά το δεξί πόδι προς το έδαφος, ενώ ταυτόχρονα φέρνει το αριστερό χέρι προς τα πίσω, πάνω από το κεφάλι. Η κίνηση επαναλαμβάνεται από την αντίθετη πλευρά.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι να διατηρείται ο κορμός σταθερός, χωρίς να καμπυλώνει υπερβολικά η μέση.

2. Chest fly – Ενδυνάμωση του άνω κορμού και του στήθους

Η δεύτερη άσκηση επικεντρώνεται κυρίως στους μυς του στήθους, ενώ παράλληλα απαιτεί σταθεροποίηση του κορμού.

Η Jenny Powell ξαπλώνει ανάσκελα με τον κύλινδρο κάτω από τη λεκάνη και κρατά ένα βαράκι σε κάθε χέρι, με τις παλάμες στραμμένες η μία προς την άλλη.

Αρχικά, τεντώνει τα χέρια πάνω από το στήθος, διατηρώντας τους αγκώνες ελαφρώς λυγισμένους. Στη συνέχεια, εισπνέει και ανοίγει αργά τα χέρια προς τα πλάγια, μέχρι περίπου το ύψος των ώμων ή μέχρι εκεί που αισθάνεται άνετα.

Με την εκπνοή, επαναφέρει ελεγχόμενα τα βαράκια στην αρχική θέση, διατηρώντας την ίδια ελαφριά κάμψη στους αγκώνες.

3. Alternating single-leg extension – Εναλλασσόμενες εκτάσεις ποδιών

Η τρίτη άσκηση συνδυάζει την ενδυνάμωση του κορμού με τον έλεγχο των κινήσεων των κάτω άκρων.

Η εκκίνηση γίνεται και πάλι σε ύπτια θέση, με τον κύλινδρο κάτω από τη λεκάνη και τους γλουτούς. Τα χέρια κρατούν τα βαράκια πάνω από το στήθος, ενώ τα γόνατα βρίσκονται λυγισμένα σε γωνία 90 μοιρών.

Με ενεργοποιημένους τους κοιλιακούς μυς, το ένα πόδι εκτείνεται αργά προς το έδαφος, ενώ το άλλο τεντώνεται προς την οροφή. Στη συνέχεια, τα πόδια επιστρέφουν στην αρχική θέση και η κίνηση επαναλαμβάνεται εναλλάξ.

Η διατήρηση της σταθερότητας στη μέση και η αποφυγή απότομων κινήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για τη σωστή εκτέλεση.

Η καθημερινή κίνηση είναι εξίσου σημαντική με την προπόνηση

Η προσέγγιση της Jenny Powell δεν περιορίζεται στις οργανωμένες προπονήσεις. Η ίδια ενσωματώνει τη σωματική δραστηριότητα και στις καθημερινές της υποχρεώσεις, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της λεγόμενης θερμογένεσης μέσω μη ασκησιακής δραστηριότητας (NEAT).

Πρόκειται για την ενέργεια που καταναλώνει ο οργανισμός μέσα από κινήσεις που δεν αποτελούν οργανωμένη άσκηση, όπως το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας, οι δουλειές του σπιτιού και η μεταφορά των αγορών.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, τον Φεβρουάριο, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν κάνει απλώς τις δουλειές του σπιτιού, αλλά ενσωματώνει σε αυτές προβολές, διατάσεις και κινήσεις γιόγκα.

Όπως έχει εξηγήσει, ακόμη και 30 δευτερόλεπτα κίνησης κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής δραστηριότητας μπορούν να συμβάλουν σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής.

Παράλληλα, φροντίζει να διαφοροποιεί τις προπονήσεις της, ώστε να διατηρεί το ενδιαφέρον της για την άσκηση. Σε συνέντευξή της στο Your Healthy Living έχει αναφερθεί στη συμμετοχή της σε μαθήματα ενδυνάμωσης σε τοπικό γυμναστήριο, ενώ στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται επίσης προβολές, καθίσματα (squats) και άρσεις θανάτου (deadlifts).

Το μήνυμα που προκύπτει από τη φιλοσοφία της είναι ότι η φυσική κατάσταση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις ώρες που περνά κάποιος στο γυμναστήριο. Η συστηματική κίνηση, η ποικιλία στην άσκηση και η ενδυνάμωση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία μιας δραστήριας καθημερινότητας σε κάθε ηλικία.