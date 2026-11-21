Η βασική σύσταση είναι να θερμαίνεται το σπίτι μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, αντί να διατηρείται το σύστημα σε συνεχή λειτουργία. Επομένως, όταν δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι, η απενεργοποίηση της θέρμανσης μπορεί να αποτελέσει μια οικονομικότερη επιλογή.

Με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν και τον χειμώνα να κάνει αισθητή την παρουσία του, τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τα σπίτια τους ζεστά, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που επανέρχονται κάθε χρόνο αφορά τη λειτουργία της θέρμανσης: Είναι τελικά οικονομικότερο να παραμένει αναμμένη όλη την ημέρα σε χαμηλή θερμοκρασία ή να ενεργοποιείται μόνο συγκεκριμένες ώρες, όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη;

Όπως αναφέρει το aol.co.uk, το ζήτημα διχάζει εδώ και χρόνια τους καταναλωτές, ωστόσο ο γνωστός ειδικός εξοικονόμησης χρημάτων Martin Lewis, μέσω της ιστοσελίδας Money Saving Expert (MSE), εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία και παρουσιάζει τις συμβουλές των ειδικών, δίνοντας μια απάντηση που μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση.

Σύμφωνα με την ανάλυση του MSE, η διατήρηση της θέρμανσης σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συνήθως οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια θερμότητας από το σπίτι και, κατά συνέπεια, σε υψηλότερο κόστος. Η συγκεκριμένη θέση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στις συστάσεις του Energy Saving Trust, της British Gas, καθώς και στις απόψεις ανεξάρτητων ειδικών και καταναλωτών.

Πόσες ώρες θέρμανσης χρειάζεται ένα σπίτι καθημερινά

Στο ζήτημα παρεμβαίνει και ο Patrick Garner, μηχανικός ασφάλειας αερίου στην εταιρεία Heatable, ο οποίος προτείνει έναν γενικό κανόνα για τα περισσότερα σύγχρονα σπίτια: τέσσερις έως έξι ώρες θέρμανσης ημερησίως.

Μιλώντας στο περιοδικό Country Living, ο ειδικός εξήγησε ότι οι σύγχρονοι λέβητες και οι θερμοστάτες έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να ζεσταίνουν σχετικά γρήγορα έναν χώρο. Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία του συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συνήθως δεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν το ακίνητο έχει ιδιαίτερα κακή μόνωση ή υπάρχουν συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες των ενοίκων.

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Ο ίδιος προτείνει να κατανέμονται οι τέσσερις έως έξι ώρες σε δύο βασικές χρονικές περιόδους, ώστε η θέρμανση να λειτουργεί όταν είναι περισσότερο χρήσιμη.

Ειδικότερα, ένα ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Πρωί: Μία έως δύο ώρες λειτουργίας, ώστε να αντιμετωπίζεται το κρύο κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Απόγευμα και βράδυ: Τρεις έως τέσσερις ώρες, όταν οι ένοικοι επιστρέφουν στο σπίτι και οι εξωτερικές θερμοκρασίες αρχίζουν να υποχωρούν.

Όπως επισημαίνει ο Patrick Garner, οι λέβητες μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά όταν ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αντί να παραμένουν συνεχώς αναμμένοι. Παράλληλα, ο σωστός προγραμματισμός επιτρέπει στα νοικοκυριά να αξιοποιούν τη θέρμανση τις ώρες κατά τις οποίες τη χρειάζονται περισσότερο.

Γιατί οι ειδικοί δεν συμφωνούν πάντα για τη συνεχή θέρμανση

Παρά τη γενική σύσταση για συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας, η απάντηση δεν είναι ίδια για κάθε κατοικία. Οι ειδικοί της Heat Geek επισημαίνουν ότι η μέθοδος της σταθερής και χαμηλής θέρμανσης, γνωστή ως «low and slow», μπορεί να αποδειχθεί αποδοτικότερη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αφορά κυρίως κατοικίες με σύγχρονους λέβητες συμπύκνωσης ή αντλίες θερμότητας, ιδιαίτερα όταν οι ένοικοι περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας στο σπίτι.

Οι σύγχρονοι λέβητες συμπύκνωσης, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί ευρέως από το 2005 και μετά, έχουν τη δυνατότητα να ανακτούν μέρος της θερμότητας που διαφορετικά θα χανόταν μέσω των καυσαερίων. Σύμφωνα με τη Heat Geek, σε κατάλληλα μονωμένες κατοικίες μπορεί να είναι οικονομικότερη η διατήρηση μιας σχετικά σταθερής εσωτερικής θερμοκρασίας, περίπου στους 18°C με 19°C, αντί της συνεχούς εναλλαγής μεταξύ υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας.

Η μέθοδος αυτή ενδέχεται να αποδίδει καλύτερα σε σπίτια με μόνωση στους τοίχους και στη σοφίτα, αλλά και σε κατοικίες που διαθέτουν ενδοδαπέδια θέρμανση. Αντίθετα, δεν θεωρείται απαραίτητα κατάλληλη για όσους απουσιάζουν συστηματικά από το σπίτι ή διαμένουν σε ακίνητα με διαφορετικά θερμικά χαρακτηριστικά, όπως κατοικίες με γυψοσανίδες που θερμαίνονται ταχύτερα.

Υπάρχει, επίσης, η άποψη ότι η διατήρηση μιας πιο σταθερής θερμοκρασίας μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της συσσώρευσης υγρασίας στο εσωτερικό των τοίχων. Η υγρασία, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση μούχλας, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει επαρκής αερισμός και σωστή θερμική προστασία.

Ο ρόλος του θερμοστάτη και του χρονοδιακόπτη

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης είναι ο σωστός προγραμματισμός της θέρμανσης.

Η χρήση χρονοδιακόπτη και θερμοστάτη επιτρέπει στους ενοίκους να ορίζουν εκ των προτέρων πότε θα ενεργοποιείται το σύστημα, ώστε το σπίτι να έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία λίγο πριν ξυπνήσουν το πρωί ή επιστρέψουν από την εργασία τους.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία των καλοριφέρ κατά τις ώρες που το σπίτι παραμένει άδειο, ενώ διατηρείται ένα ικανοποιητικό επίπεδο θερμικής άνεσης στις ώρες που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Ποια θερμοκρασία θεωρείται ασφαλής για το σπίτι

Πέρα από την εξοικονόμηση χρημάτων, ιδιαίτερη σημασία έχει και η προστασία της υγείας, καθώς η παρατεταμένη παραμονή σε χαμηλές εσωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, κυρίως σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) επισημαίνει ότι θερμοκρασίες κάτω από τους 18°C σε εσωτερικούς χώρους συνδέονται με την εμφάνιση δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία. Μάλιστα, ο κίνδυνος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο χαμηλή είναι η θερμοκρασία, αλλά και από το πόσες ημέρες παραμένει κάποιος εκτεθειμένος σε συνθήκες ψύχους.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι:

Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Τα μικρά παιδιά.

Όσοι αντιμετωπίζουν καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις.

Άτομα με άνοια ή νόσο Αλτσχάιμερ, τα οποία ενδέχεται να μην αντιλαμβάνονται εγκαίρως ότι κρυώνουν.

Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που κατοικούν σε σπίτια κακής ποιότητας ή με ανεπαρκή μόνωση.

Η UKHSA συνιστά τη διατήρηση της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους τουλάχιστον στους 18°C, ιδιαίτερα όταν στο σπίτι διαμένουν άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Παράλληλα, προτείνει στους πολίτες να παρακολουθούν τις καιρικές προβλέψεις και να προετοιμάζονται εγκαίρως για ενδεχόμενα κύματα ψύχους. Η προμήθεια τροφίμων και φαρμάκων πριν από την επιδείνωση του καιρού, η χρήση πολλαπλών στρώσεων ρούχων, το κλείσιμο των παραθύρων των υπνοδωματίων κατά τη διάρκεια της νύχτας και ο περιορισμός των ρευμάτων αέρα αποτελούν ορισμένα από τα βασικά μέτρα προστασίας.

Εξίσου σημαντική είναι η τακτική συντήρηση του λέβητα και των υπόλοιπων συσκευών θέρμανσης, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Πώς μπορείτε να διαπιστώσετε ποια μέθοδος συμφέρει το δικό σας σπίτι

Το Money Saving Expert υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία λύση που να εξασφαλίζει τη μέγιστη εξοικονόμηση σε κάθε κατοικία. Η αποτελεσματικότητα κάθε μεθόδου εξαρτάται από τον τύπο του συστήματος θέρμανσης, την ποιότητα της μόνωσης, τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, αλλά και τις καθημερινές συνήθειες των ενοίκων.

Για τον λόγο αυτό, προτείνει στα νοικοκυριά να δοκιμάσουν και τις δύο προσεγγίσεις: τόσο τη λειτουργία της θέρμανσης σε συγκεκριμένες ώρες όσο και τη διατήρηση μιας σταθερής, χαμηλότερης θερμοκρασίας.

Η σύγκριση μπορεί να γίνει με τη λήψη ενδείξεων από τον μετρητή ενέργειας στην αρχή και στο τέλος κάθε δοκιμαστικής περιόδου, ώστε να διαπιστωθεί πόση ενέργεια καταναλώθηκε σε κάθε περίπτωση.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση: οι δοκιμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ημέρες με όσο το δυνατόν παρόμοιες εξωτερικές θερμοκρασίες. Διαφορετικά, μια ιδιαίτερα ψυχρή περίοδος μπορεί να εμφανίσει αυξημένη κατανάλωση και να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι ότι η συνεχής λειτουργία της θέρμανσης κοστίζει γενικά περισσότερο, καθώς αυξάνει τις απώλειες θερμότητας από το ακίνητο. Ωστόσο, το ιδανικό πρόγραμμα δεν καθορίζεται μόνο από τον αριθμό των ωρών λειτουργίας, αλλά κυρίως από την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού, το σύστημα θέρμανσης και τις ανάγκες όσων διαμένουν σε αυτό.