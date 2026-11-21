Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την φωταγώγηση του δέντρου.

Τη χριστουγεννιάτικη φορεσιά της βάζει η Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί του Σαββάτου τοποθετήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, που θα δώσει τον γιορτινό τόνο στο προσεχές διάστημα.

Στα πλάνα του Orange Press Agency φαίνεται η επιχείρηση ανύψωσης του δέντρου με γερανό και προσωπικό, η οποία διήρκεσε πάνω από μία ώρα, καθώς απαιτούνταν λεπτοί χειρισμοί.

Πρόκειται για ένα έλατο από τον Ταξιάρχη, με ύψος που «αγγίζει» τα 18 μέτρα. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί ο στολισμός, τόσο του δέντρου όσο και του διάκοσμου της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ η φωταγώγηση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση, στις 2 Δεκεμβρίου.