Σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα 44χρονος, μέλος ειδικού βοηθητικού προσωπικού στο ειδικό δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη χθες έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Ο 44χρονος σύμφωνα με την αστυνομία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εισήλθε σε αίθουσα του σχολείου, εντός της οποίας υπήρχαν μαθητές και η 26χρονη δασκάλα, και αφού κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας επέδειξε τα γενετικά του όργανα ενώ πλησίασε τη δασκάλα την οποία φίλησε μπροστά στα παιδιά.

Δάσκαλοι του σχολείου ξεκλείδωσαν την πόρτα και απεγκλώβισαν τους μαθητές και τη δασκάλα.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο βοηθός συνελήφθη, ενώ ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας που διέταξε την ψυχιατρική του εξέταση και οδηγήθηκε στο Δαφνί.