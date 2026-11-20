Την οριστική ποινική αξιολόγηση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν στο ειδικό δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, θα αποφασίσουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Άμεση ήταν παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας με μετά από καταγγελία για περιστατικό που φέρεται να έγινε στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ενεπλάκη σε περιστατικό που αφορά σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης.

Μετά την καταγγελία με εντολή της αρμόδιας υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας A'θμιας και Β΄θμιας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην αστυνομία για κατάθεση η υποδιευθύντρια

Με άμεση παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, και δεδομένου ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας απουσίαζε με κανονική άδεια, η Υποδιευθύντρια προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για το περιστατικό.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να υποβληθεί από την Υποδιευθύντρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αξιολογηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομη κατακράτηση, βία κ.α. Την οριστική ποινική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων θα αποφασίσουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στήριξη στους μαθητές

Την ίδια ώρα το υπουργείο ενεργοποίησε τις διαδικασίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η σχολική μονάδα ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στο σχολείο, ενώ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

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Απο το υπουργείο σημειώνεται πως από τη προσεχή Δευτέρα 23/11, προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής θα προχωρήσει σε κάθε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διοικητική και πειθαρχική ενέργεια σε βάρος του εμπλεκόμενου μέλους ΕΒΠ, με γνώμονα την προστασία των μαθητών και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου.