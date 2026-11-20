Οκτώ εταιρείες φέρονται να απέκρυψαν ποσά άνω των 28 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 13 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος, ενώ άλλα 15 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ.

Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα αποδίδει το κατηγορητήριο στους συλληφθέντες λογιστές αλλά και στα δύο διευθυντικά στελέχη των τραπεζών οι οποίοι φέρονται πως λειτουργούσαν ως «συναρχηγοί», διασφαλίζοντας την «ανενόχλητη» δράση της εγκληματικής οργάνωσης η οποία φέρεται ότι προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Οι συλληφθέντες διευθυντές των τραπεζών στο Αγρίνιο και το Γέρακα Αττικής, όπως αναφέρεται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, «ένεκα της θέσης και ιδιότητάς τους ήταν σε θέση ενεργά και εν γνώσει τους να καταστρατηγήσουν τις ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά και τις αρχές της δέουσας επιμέλειας που οφείλουν κατά το κείμενο νομικό πλαίσιο να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα, διασφαλίζοντας έτσι την ανενόχλητη είσπραξη του περιουσιακού οφέλους από τα εκτελεστικά μέλη, δηλαδή έθεσαν το εγκληματικό προϊόν στη διάθεση των τελευταίων, ελεύθερο από κάθε δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου αυτοί ανενόχλητοι να μπορέσουν να εισπράξουν - υπό πλήρως προστατευμένες συνθήκες και έναντι οποιουδήποτε ελέγχου της τράπεζας, αλλά και των διωκτικών αρχών»

«Καθοδηγητές» οι τέσσερις λογιστές

Από την άλλη πλευρά, οι τέσσερις συλληφθέντες λογιστές έχοντας εξειδίκευση στα φοροτεχνικά θέματα, λόγω της εμπειρίας τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μπορούσαν να διαβλέψουν όλα τα πιθανά «παραθυράκια» για το στήσιμο της απάτης.

Η έρευνα της υπηρεσίας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ η οποία ξεκίνησε «κατόπιν καταγγελίας για εννέα νομικά πρόσωπα που ζήτησαν υψηλές επιστροφές φόρου εισοδήματος», κατέληξε στη διαπίστωση πως πρόκειται για μία «δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με… απώτερο στόχο την πρόσκτηση σημαντικού περιουσιακού οφέλους… από παράνομες επιστροφές καταβληθέντων ποσών, τα οποία προέκυπταν μέσω της καταστρατήγησης της απλούστευσης διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των διαδικαστικών «παραθύρων» που ανέκυπταν στα διάφορα αυτοματοποιημένα συστήματα επιστροφών παρακρατούμενων φόρων».

Η «πυραμίδα» της εγκληματικής οργάνωσης

Το κύκλωμα φέρεται να χαρακτηριζόταν από «συγκεκριμένη ιεραρχική δομή», ενώ τα μέλη είχαν «χωριστούς, διακριτούς ρόλους»

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Καθοδηγητικό ρόλο όπως επίσης και ρόλο «στρατολόγου» νέων μελών στο κύκλωμα φέρονται πως κατείχαν οι συγκεκριμένοι λογιστές, οι οποίοι εμφανίζονται να οργάνωσαν όλη την παράνομη δραστηριότητα. Γνωρίζοντας καλά πως λειτουργούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα της ΑΑΔΕ και τις τυχόν ελλείψεις ασφαλιστικών δικλείδων, οι λογιστές μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα ιδιαίτερα τεχνάσματα που ήταν αναγκαία προκειμένου να «στοιχειοθετηθεί πλασματικό συμπέρασμα στη φορολογική αρχή και τελικώς να προωθηθεί η αντίστοιχη επιστροφή των δήθεν παρακρατηθέντων φόρων, προς τις αιτηθείσες εταιρίες-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης».

Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»

Σε χαμηλότερο ιεραρχικά επίπεδο, όπως προέκυψε από την έρευνα, ήταν οι διαχειριστές των εταιριών που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι των παράνομων επιστροφών παρακρατούμενων φόρων. «Τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονταν στην Ε.Ο., προκειμένου να επιτελέσουν βοηθητικό ρόλο, ήτοι έδιδαν την επίπλαστη εντύπωση ότι ηγούντο εταιριών οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας, ενώ στην πραγματικότητα, ως αποκλειστικό σκοπό είχαν την επίτευξη της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και χρησίμευαν στο κύκλωμα, προκειμένου να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην δήθεν ευαγή επιχειρηματική δράση - κατά τα άλλα βραχύβιων σχημάτων απάτης - εταιριών/«κελυφών» που δεν ανέπτυσσαν ουδεμία δραστηριότητα και τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα συνιστούσαν εικονικούς διαχειριστές «αχυρανθρώπους» που εκτίθεντο προς τις εξωτερικές σχέσεις των εν λόγω οντοτήτων, ενώ ουσιαστικά, παρείχαν κάλυψη στους «χειριστές» των αντίστοιχων οντοτήτων, ώστε αυτοί να λειτουργούν στο παρασκήνιο, υποκρυπτόμενοι και αδιατάρακτοι, συνεχίζοντας την εγκληματική δραστηριότητα. Τα ανωτέρω μέλη της οργάνωσης ετίθεντο επικεφαλής νομικών οντοτήτων και εμφανίζονταν πλασματικώς να τα διοικούν», αναφέρει χαρακτηριστικά το κατηγορητήριο.

Το modus operandi της απάτης

Τα κέρδη φέρονται να μοιράζονταν ανάμεσα στα μέλη ενώ πρώτο τους μέλημα ήταν η προσπάθεια νομιμοποίησης του παράνομου χρήματος. «Διαπιστώνεται μια οργανωμένη προσπάθεια νομιμοποίησης των παράνομων προσόδων όπου μέσω της ανάληψης και του διαμοιρασμού τους μεταξύ των μελών του κυκλώματος επιτυγχάνουν την ιδιοποίηση του εγκληματικού προϊόντος και δυσχεραίνουν έτι περαιτέρω τον εντοπισμό των μελών της Ε.Ο. και του εγκληματικού προϊόντος. ΟΙ εμπλεκόμενες εταιρείες διά των διαχειριστών-αχυρανθρώπων τους προβαίνουν σε αναλήψεις υπέρογκων ποσών απευθείας από το ταμείο των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των εταιριών αυτών , ώστε να μην δύναται να εντοπιστεί ο πραγματικός αποδέκτης του χρηματικού ποσού που αναλαμβάνεται. Η διακίνηση του εγκληματικού προϊόντος μέσω ανάληψης μετρητών αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση μεθοδολογίας του τρόπου δράσης των εμπλεκόμενων σε εικονικές συναλλαγές ως μέρος ευρύτερου κυκλώματος οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς οι αναλήψεις ανατροφοδοτούν το κύκλωμα και διαμοιράζουν αντίστοιχα χρηματικά ποσά στις εταιρίες κυρίως στα φυσικά πρόσωπα που επωφελούνται από τn δράση του κυκλώματος. H συγκεκριμένη μέθοδος δράσης αποτελεί χαρακτηριστική τυπολογία των εγκλημάτων φοροδιαφυγής τα οποία αποτελούν αδικήματα του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στη δικογραφία.

Το κύκλωμα φέρεται πως είχε δημιουργήσει έναν μηχανισμό συστηματικής φοροδιαφυγής, χρησιμοποιώντας εικονικές συναλλαγές και ανταλλαγή τιμολογίων υψηλής αξίας. Οκτώ εταιρείες φέρονται να απέκρυψαν ποσά άνω των 28 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 13 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος, ενώ άλλα 15 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι συγκεκριμένες εταιρείες υπέβαλαν αιτήματα για επιστροφές φόρων και φέρονται να εισέπραξαν ποσά τα οποία, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δεν δικαιούνταν.

Οι 15 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ανάμεσα τους δυο δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων και τέσσερις λογιστές, θα κληθούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας να δώσουν εξηγήσεις για σειρά βαρύτατων κακουργηματικών πράξεων.