«Πάντοτε υπήρχανε προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, αλλά αυτή η κατάσταση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς από τα Καμένα Βούρλα.

Τα Καμένα Βούρλα ήταν ο πρώτος σταθμός της τριήμερης περιοδείας του Αντώνη Σαμαρά, η οποία ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώην πρωθυπουργός συναντήθηκε με αγρότες, οι οποίοι του παρέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

«Εγώ θέλω να πω ότι όλη αυτή η απόγνωση μάς οδηγεί στο γεγονός ότι, αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος, θα υποφέρει η Ελλάδα. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όσο τραυματίζεται παραπάνω η ύπαιθρος, τόσο οδηγείται σε θάνατο η ελληνική οικονομία», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, ασκώντας κριτική τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στους Ευρωπαίους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς:

«Θέλω πρώτα απ’ όλα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που είσαστε εδώ σήμερα το πρωί για να ακούσουμε τις απόψεις σας που είναι από ανθρώπους που πραγματικά αγωνιούν και υποφέρουν. Τυχαίνει και είμαι πολλές δεκαετίες βουλευτής επαρχίας. Στη δική μου περιοχή, στα δικά μου τα χωριά, πουλάνε πια το λάδι σήμερα στον έμπορο 2,80 που δεν φτάνει ούτε για τα εργατικά.

Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι άκουσα με προσοχή τους εκπροσώπους των αγροτών. Θα το πω πολύ γρήγορα: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεταμορφωθεί πλέον σε φιάσκο της ΑΑΔΕ. Αυτό έχει δημιουργήσει απίστευτες καθυστερήσεις των πληρωμών, και όπως σωστά είπατε, και χωρίς ελέγχους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

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Η αύξηση του κόστους παραγωγής, μιλάμε για σπόρους, μιλάμε για λιπάσματα, μιλάμε για φυτοφάρμακα, μιλάμε για ενέργεια, είναι πια ασήκωτη και είναι σαφές ότι έχει οδηγήσει έναν κόσμο ολόκληρο στην απόγνωση.

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Αυτά τα οποία είπατε για τον ΕΛΓΑ, δηλαδή αναπηρία στις εγγυήσεις. Αυτά που είπατε για τους εργάτες γης, για την καρτελοποίηση των τιμών, που δεν είναι μόνο στα αγροτικά. Υπάρχει μια διαδικασία καρτελοποίησης, την οποία καταγγέλλω συνεχώς και η οποία είναι μια μορφή κλειστού, οικονομικού ολιγοπωλίου.

Οι κτηνοτρόφοι, όπως είπατε, χωρίς ζώα. Δηλαδή σε λίγο δεν θα υπάρχει το κρέας και το γάλα που πάντοτε είχαμε. Και τα θέματα για το βαμβάκι ειδικότερα: η ανάγκη της απονιτροποίησης, αλλά και της ενίσχυσης στο επίπεδο του 2007 στη μέθοδο είναι αναγκαία.

Εγώ θέλω να πω ότι όλη αυτή η απόγνωση μάς οδηγεί στο γεγονός ότι, αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος, θα υποφέρει η Ελλάδα. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όσο τραυματίζεται παραπάνω η ύπαιθρος, τόσο οδηγείται σε θάνατο η ελληνική οικονομία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει προς τα έξω, παντού. Διότι πάντοτε υπήρχανε προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, αλλά αυτή η κατάσταση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.

Αυτό είναι μια κριτική που γίνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις με τον τρόπο που θα έπρεπε και οι γνωρίζετε κι εκείνοι ότι έχουν τα προβλήματα αυτά από έναν κόσμο ο οποίος, το βλέπουμε και εκτός Ελλάδος, να ξεσηκώνεται.

Έχει πάρει λοιπόν μια τεράστια μορφή πλέον το αγροτικό πρόβλημα. Και εσείς, που αποτελείτε και τις κεφαλές του, θα πρέπει ενωμένοι να το αντιμετωπίσουμε, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Με νέα νοοτροπία και κυρίως με το άγχος, την αγωνία ότι δεν πάει άλλο.

Εγώ θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή που κάνω για να ακούω από κοντά τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, το θέμα των αγροτών έχει κυρίαρχη θέση και στη λογική και στην καρδιά.

Ευχαριστώ πολύ.