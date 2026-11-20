Oι Take That, το πρώην συγκρότημα του Robbie Williams, κυκλοφορούν το άλμπουμ «Dreamers».

Οι Take That κυκλοφορούν σήμερα το 10ο studio άλμπουμ τους, με τίτλο «Dreamers».



Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται τα τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, «You’re A Superstar», «Sweet July» και «Feel My Love», το τελευταίο σε συνεργασία με τον Michael Patrick Kelly, καθώς και το ομώνυμο τραγούδι «Dreamers».



Η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ έρχεται σε μια χρονιά γεμάτη σημαντικές στιγμές και αναδρομές για το συγκρότημα, μετά το ντοκιμαντέρ τους στο Netflix, που κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts, αλλά και τη θριαμβευτική καλοκαιρινή περιοδεία «Circus», κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν μπροστά σε περισσότερους από 700.000 θαυμαστές σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.

{https://youtu.be/PnQ_0J8Q-sc?si=Q9CgyGYGDdIH2hOw}



Κατά τη δημιουργία του νέου άλμπουμ, οι Take That εμπνεύστηκαν από την επιθυμία να ανοίξουν ακόμη περισσότερο τον μουσικό τους κόσμο, συνεργαζόμενοι τόσο με παλιούς όσο και με νέους φίλους και δημιουργούς.



Παράλληλα, θέλησαν να αναδείξουν όλα εκείνα τα διαχρονικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη μουσική τους ταυτότητα: τις μοναδικές φωνητικές αρμονίες, την εξαιρετική μουσικότητα και τη συνεχή καλλιτεχνική εξέλιξη.



Το αποτέλεσμα είναι ένα γεμάτο ενέργεια pop άλμπουμ, με τραγούδια που αντλούν έμπνευση από τη disco, τη house και την κλασική pop μουσική.



Από το εναρκτήριο «Wonderkids», ένα δυναμικό τραγούδι με χιουμοριστική και αυτοσαρκαστική διάθεση που σχολιάζει τη διαδρομή του συγκροτήματος και παραπέμπει μουσικά σε κλασικές επιτυχίες όπως τα «Patience» και «Back For Good», μέχρι το καταληκτικό «Masterpiece», που γράφτηκε σε συνεργασία με τον Tom Odell και ξεχωρίζει για τις λεπτές, πολυεπίπεδες μελωδίες του πιάνου, οι Take That εξερευνούν νέους δημιουργικούς δρόμους.



Το νέο τους άλμπουμ διατηρεί όλα όσα έχουν αγαπήσει οι θαυμαστές τους όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παράλληλα εξελίσσει τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος.

Βρείτε και ακούστε τo άλμπουμ ψηφιακά, εδώ.

Tracklist

Wonderkids

You’re A Superstar

Best Heartbreak

Sweet July

Higher

Who Do You Think You Are

Dreamers

Feel My Love

Change of Season

My Love Is Yours

Saint

Masterpiece

Take That

Οι Take That είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα βρετανικά pop συγκροτήματα (boy bands) όλων των εποχών, το οποίο δημιουργήθηκε στο Μάντσεστερ το 1990.

H αρχική σύνθεση του γκρουπ περιλάμβανε τους: Gary Barlow, Howard Donald Mark Owem, Jason Orange και Robbie Williams.

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Οι Take That κυριάρχησαν στα βρετανικά charts με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Pray», «Relight My Fire» και «Back for Good». Μετά την αποχώρηση του Robbie Williams το 1995, το συγκρότημα διαλύθηκε το 1996.



Ωστόσο, επανενώθηκαν το 2005 ως τετραμελές σχήμα, σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία με άλμπουμ όπως το «Beautiful World» (2006) και τραγούδια όπως τα «Patience» και «Rule the World».



Επίσης, τον Ιανουάριο του 2026 κυκλοφόρησε στο Netflix μια σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων αφιερωμένη στην πορεία τους, ενώ τώρα κυκλοφορούν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο «Dreamers».