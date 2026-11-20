Πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% το 2027 προβλέπει ο προϋπολογισμός.

Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα, ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2027, με βασικούς άξονες τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους.

Η κατάθεση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί, ενώ αμέσως μετά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς θα προχωρήσουν σε δηλώσεις για τις προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής για την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού 2027, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,3% το 2027, έναντι 2% το 2026. Η εκτίμηση στηρίζεται κυρίως στην ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και στη διατήρηση της θετικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ειδικότερα, οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,5% και η δημόσια κατά 1,4%. Καθοριστική θεωρείται η συνέχιση των επενδυτικών σχεδίων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, παρά την ολοκλήρωση της περιόδου υλοποίησής του το 2026, καθώς και η ενίσχυση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Προϋπολογισμός: Πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% το 2027

Στο δημοσιονομικό πεδίο, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% του ΑΕΠ για το 2027, έναντι 3,6% το 2026, ενώ το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα παραμείνει πλεονασματικό, στο 0,3% του ΑΕΠ. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027, από 136,8% το 2026 και 146,1% το 2025.

Σημαντική πρόκληση εξακολουθεί να αποτελεί ο πληθωρισμός, ο οποίος, σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, από 3,6% το 2026. Οι αυξημένες τιμές ενέργειας, οι γεωπολιτικές εντάσεις και το κόστος χρηματοδότησης συνιστούν βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία. Οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα παραμένουν εντονότερες σε σχέση με την ευρωζώνη, επηρεάζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

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Το μεγάλο ερώτημα που συνοδεύει τη σημερινή κατάθεση του Προϋπολογισμού είναι εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων ύψους 400 εκατ. ευρώ για την αναχαίτιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.