Σύμφωνα με τα στοιχεία της συμφωνίας, προβλέπονται πρόσθετες χρηματοδοτήσεις 21,5 εκατ. ευρώ για το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon Europe και 22,5 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», εκ των οποίων 17,5 εκατ. αφορούν τις μεταφορές και πέντε εκατ. την ενέργεια.

Συμφωνία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2027, με πρόσθετα κονδύλια 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, επιτεύχθηκε τα ξημερώματα στις Βρυξέλλες, έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, χαρακτήρισε θετική την έκβαση των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι αποτράπηκαν σημαντικές περικοπές και εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι για κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής.

«Οι σοσιαλιστές δώσαμε μάχη και αποτρέψαμε περικοπές, ενώ πετύχαμε αυξήσεις στον προϋπολογισμό απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν, για την έρευνα, το Erasmus, τις υποδομές και την πολιτική προστασία», δήλωσε από τις Βρυξέλλες.

Η τελική συμφωνία αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ των διαφορετικών θέσεων των ευρωπαϊκών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αρχικά διεκδικήσει αύξηση των δαπανών κατά ένα δισ. ευρώ, ενώ το Συμβούλιο είχε εισηγηθεί περικοπές αντίστοιχου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συμφωνίας, προβλέπονται πρόσθετες χρηματοδοτήσεις 21,5 εκατ. ευρώ για το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon Europe και 22,5 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», εκ των οποίων 17,5 εκατ. αφορούν τις μεταφορές και πέντε εκατ. την ενέργεια.

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Παράλληλα, ενισχύονται το Erasmus+ με 14 εκατ. ευρώ, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας RescEU με 13,5 εκατ. και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα LIFE με δέκα εκατ. ευρώ.

Πρόσθετα κονδύλια προβλέπονται επίσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, τη μετανάστευση, την εσωτερική ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία ενισχύεται με 30 εκατ. ευρώ. Για την προώθηση γεωργικών προϊόντων και τη στήριξη νέων αγροτών διατίθενται επιπλέον επτά εκατ. ευρώ.

Ο Νικόλας Φαραντούρης προειδοποίησε, πάντως, ότι η σημαντικότερη δημοσιονομική διαπραγμάτευση βρίσκεται ακόμη μπροστά.

«Η μεγάλη όμως μάχη είναι μπροστά μας: Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο προϋπολογισμός δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2028-2034. Εκεί που θα πρέπει να πολεμήσουμε για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την αλιεία και τη Συνοχή. Θα νικήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη σημασία των επόμενων διαπραγματεύσεων για την Ελλάδα, καθώς οι χρηματοδοτήσεις της αγροτικής παραγωγής, της αλιείας και της περιφερειακής ανάπτυξης αποτελούν κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής στήριξης προς τη χώρα.

Η συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2027 αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Νοέμβριο, στο Στρασβούργο.