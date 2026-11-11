Ξέσπασε η παρουσιάστρια για τις φωτογραφίες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Με τον δικό της τρόπο σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου τις ΑΙ φωτογραφίες, οι οποίες διακινούνται πλέον τακτικά στο διαδίκτυο, μοιράζοντας ψευδείς ειδήσεις και αναλήθειες.

Αφορμή για το συγκεκριμένο σχόλιο, στάθηκαν οι δηλώσεις του Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος μίλησε για την ψεύτικη φωτογραφία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αλλά και για την κατάσταση της υγείας του σπουδαίου καλλιτέχνη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Αίσχος, αίσχος. Ντροπή! Κατάπτυστο, δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη φωτογραφία ο Βασίλης. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Ντρέπομαι που η ζωή με έφερε να συνυπάρχω με όλους αυτούς».

Το σχόλιο της Κατερίνας Καινούργιου

Στο τέλος του αποσπάσματος, η Κατερίνα Καινούργιου, σχολίασε με τον δικό της τρόπο την κατάσταση που επικρατεί πλέον στο διαδίκτυο, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι τέτοιες φωτογραφίες είναι ντροπή να κυκλοφορούν:

«Να πω κάτι: Πόσο δίκιο έχει (σ.σ ο Γιάννης Ζουγανέλης) γι’ αυτό που είπε για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και γενικότερα, όχι μόνο γι’ αυτόν τον άνθρωπο, τον σπουδαίο καλλιτέχνη, που κάνανε μία ΑΙ φωτογραφία του από το νοσοκομείο. Είναι και ένας άνθρωπος που δεν θέλει να δημοσιοποιείται τίποτα από την προσωπική του ζωή. Αλλά το κάνουν γενικότερα. Υπάρχουν κάτι βρωμοσάιτ, έτσι θα τα πω. Παιδιά, σε κάνουνε να κλαις, ότι κάτι έχει γίνει και κλαις, σε βάζουν με νυφικά, σε βάζουν με δέκα παιδιά. Δηλαδή, αυτό με το ΑΙ που είναι και τόσο ψεύτικο, ας σταματήσει λίγο πια. Είναι πολύ τρασίλα όλο αυτό. Και πόσο μάλλον να το κάνεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος περνάει μία δύσκολη περίοδο της ζωής του με την υγεία του και δεν θέλει και καθόλου δημοσιότητα. Ντροπή!», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου, εμφανώς ενοχλημένη.

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