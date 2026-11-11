Το σχόλιο για το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Σοφία Βόσσου, και ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σχολίασε την φετινή συμμετοχή της Κύπρου στον 71ο Διαγωνισμό της Eurovision και αναφέρθηκε στον εκπρόσωπό της Γιώργο Περρή:

«Αξιόλογος ο Γιώργος Περρής. Είμαι χαρούμενη, είναι αξιολογότατος. Γιατί να μην πάει κάτι διαφορετικό. Έχω βαρεθεί να βλέπω να αντιγράφουνε».

Το σχόλιο για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της η Σοφία Βόσσου, αναφέρθηκε στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, ωστόσο δεν προχώρησε σε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Παρ’ όλα αυτά, σχολίασε το νέο τραγούδι, «Καλημέρα», του γνωστού μουσικοσυνθέτη: «Να είναι καλά, του εύχομαι κάθε επιτυχία. Το άκουσα το τραγούδι, μου άρεσε κιόλας».

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Σε ό,τι αφορά την Άννα Βίσση, η ερμηνεύτρια σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μια χαρά. Η Άννα Βίσση δεν έχει ανάγκη. Η Άννα είναι θεά».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην κόντρα μεταξύ των δύο καλλιτεχνών: «Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, δεν είμαι εγώ οικογένεια των παιδιών. Τα παιδιά έχουν μία σχέση και ξέρουν αυτά τι να κάνουν και πώς να τη διαχειριστούν. Να είναι καλά και οι δύο θέλω. Αγαπάω, λατρεύω την Άννα βέβαια, δεν τον κρύβω… Και θέλω να της ευχηθώ κάθε επιτυχία».

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