Ο μουσικοσυνθέτης κινείται σε ρεμπέτικους μουσικούς δρόμους.

Με ένα νέο τραγούδι επιστρέφει δισκογραφικά ο Νίκος Καρβέλας, περίπου έναν μήνα μετά τη δημόσια ρήξη που σημειώθηκε στη σχέση του με την Άννα Βίσση.

Ο γνωστός συνθέτης παρουσιάζει το «Καλημέρα», ένα κομμάτι με έντονο ρεμπέτικο χρώμα, το οποίο αποκαλύπτει μια διαφορετική μουσική πλευρά του.

Το νέο τραγούδι κυκλοφορεί από την NK Music, μέλος του Panik Entertainment Group, και αποτελεί την πρώτη γεύση από τον δίσκο που ετοιμάζει ο Νίκος Καρβέλας, προϊδεάζοντας το κοινό για τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

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Η ρεμπέτικη διάθεση στο νέο τραγούδι

Στο «Καλημέρα», ο δημιουργός επιλέγει να κινηθεί σε ρεμπέτικους μουσικούς δρόμους, παρουσιάζοντας μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με άλλες δημιουργίες του. Πρόκειται για μια ακόμη μουσική κατεύθυνση που προστίθεται στην πολυετή πορεία του, η οποία έχει συνδεθεί με διαφορετικά είδη, από την ποπ και τη ροκ μέχρι το λαϊκό τραγούδι.

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Άλλωστε, οι μουσικές εναλλαγές αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της δημιουργικής του διαδρομής, τόσο μέσα από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος όσο και μέσα από τις επιτυχίες που έχει υπογράψει για άλλους καλλιτέχνες.

Με το «Καλημέρα», ο Νίκος Καρβέλας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική του παρουσία, δίνοντας παράλληλα μια πρώτη εικόνα για το μουσικό ύφος του άλμπουμ που βρίσκεται υπό προετοιμασία.