Το μοντέλο δεν θέλησε να δώσει παραπάνω πληροφορίες.

Τις πρώτες δηλώσεις της σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα να περνά κρίση έκανε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία βρέθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και δέχθηκε ερωτήσεις τόσο για την προσωπική της ζωή όσο και για τον χωρισμό της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε την influencer στο kick-off party του MAD. Αν και δεν απέφυγε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, όταν η συζήτηση στράφηκε στη σχέση της με τον τραγουδιστή, επέλεξε να μην αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί δημόσια σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αρχικά, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ρωτήθηκε για τον χωρισμό της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη, ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα της showbiz.

«Το γνωρίζαμε, αλλά έχουν ένα παιδάκι τα παιδιά. Είναι πολύ αγαπημένοι. Όλα για το καλό του παιδιού», σχολίασε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την προσωπική υπόθεση του πρώην ζευγαριού.

Η απάντηση για τον Χρήστο Μάστορα και οι φήμες χωρισμού

Το ενδιαφέρον, επικεντρώθηκε στις ερωτήσεις για τον Χρήστο Μάστορα και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ίδια εξήγησε πως δεν αισθάνεται έτοιμη να συζητήσει ένα τόσο προσωπικό ζήτημα μπροστά στις κάμερες, αλλά όπως είπε θα μιλήσει στο μέλλον για το συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι. Δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι εδώ. Δεν θα σας απαντήσω, αλλά κάποια στιγμή πολύ ευχαρίστως. Καταλαβαίνω τον λόγο που ρωτάτε και είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε, αλλά κάποια στιγμή, όταν θα νιώθω και πιο άνετα, θα συζητήσω γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μια πιο προσωπική αναφορά για την περίοδο που διανύει, η ιδια αποκάλυψε: «Έχω κάνει πολλή ψυχοθεραπεία αυτό το διάστημα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmrb8jjtynsx?integrationId=40599y14juihe6ly}