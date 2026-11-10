Έντονοι παραμένουν οι φόβοι για νέο κύκλο επεισοδίων, με νωπές ακόμα τις μνήμες από τα σφοδρά έκτροπα της 15ης Νοεμβρίου του 2025.

Σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης εισέρχεται η ακαδημαϊκή κοινότητα ενόψει του τριήμερου εορτασμού της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε σημαντικά μετά το πρόσφατο επεισόδιο κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης στο Τμήμα Μαθηματικού του ΕΚΠΑ -που άφησε πίσω της τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων έναν εγκαυματία, ενώ έντονοι παραμένουν οι φόβοι για νέο κύκλο επεισοδίων, με νωπές ακόμα τις μνήμες από τα σφοδρά έκτροπα της 15ης Νοεμβρίου του 2025.

Στο επίκεντρο της έντασης βρίσκεται πλέον και η απόφαση της διοίκησης του ΕΜΠ, με πράξη του Πρύτανη Ιωάννη Χατζηγεωργίου, να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στο ιστορικό συγκρότημα της Πατησίων. Τα μέτρα ορίζουν ότι όλα τα κτίρια θα παραμείνουν ερμητικά κλειστά από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου, οι πύλες θα είναι κλειστές στις 13 και 14 Νοεμβρίου για προπαρασκευαστικές εργασίες, ενώ το ωράριο πρόσβασης θα λήγει στις 18:00 (ή και νωρίτερα) το διήμερο 15-16 Νοεμβρίου και στις 13:00 ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου, προβλέποντας παράλληλα ενημέρωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και της ΓΑΔΑ. Σε απάντηση, Φοιτητικοί Σύλλογοι ανακοίνωσαν παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρυτανεία του ΕΜΠ την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, απαιτώντας ανοιχτές πύλες και κτίρια.

«Προβοκατόρικες ενέργειες που στρώνουν έδαφος για καταστολή»

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες, 9 Νοεμβρίου, στα Προπύλαια εκπρόσωποι Φοιτητικών Συλλόγων, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι σωματείων, κατήγγειλαν συντονισμένη προσπάθεια τρομοκράτησης και υπονόμευσης του εορτασμού.

Ο εκπρόσωπος του Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών, Κωνσταντίνος Δεληγιάννης, ανέφερε χαρακτηριστικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η πρόσφατη επίθεση στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ με ευθύ στόχο τη Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου αποτελεί ένα βαθιά επικίνδυνο πολιτικό γεγονός. Ομάδες με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν σε κλειστό εσωτερικό χώρο της σχολής, την ώρα που στο κεντρικό διάδρομο και στις διπλανές αίθουσες κινούνταν εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι. Η επιλογή τους να εκτοξεύσουν βόμβες μολότοφ είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς, οδηγώντας άμεσα στην είσοδο αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο ίδρυμα. Η κατάληξη αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη το πώς τέτοιες πρακτικές καταλήγουν αντικειμενικά να στρώνουν το έδαφος για κρατική καταστολή. Τροφοδοτούν άμεσα το κυβερνητικό αφήγημα περί βίας και ανομίας».

Από την πλευρά της, η εκλεγμένη στο ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού, Ναταλία Λαμπρινιάδη, υπογράμμισε:

«Αυτά που συνέβησαν στη Γενική Συνέλευση του Μαθηματικού Αθήνας ήταν άνευ προηγουμένου. Αυτή η επίθεση είναι μια προβοκατόρικη επίθεση. Εμείς πιστεύουμε ότι κάποιους το Πολυτεχνείο τους ενοχλεί, γιατί το Πολυτεχνείο αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση αγώνα».

Για την κατάσταση των τραυματιών της 4ης Νοεμβρίου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου η νοσηλεύτρια και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», Μαρία Χαρχαρίδου:

«Στις 4 Νοέμβρη δεχτήκαμε στα επείγοντα του νοσοκομείου τρεις φοιτητές τραυματίες μετά από τη δολοφονική επίθεση που έγινε στη Γενική Συνέλευση του Μαθηματικού. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των τραυματιών.Ο ένας είχε εγκαύματα, νοσηλεύτηκε προληπτικά για μια μέρα και την επομένη πήρε εξιτήριο. Ο άλλος τραυματίας είχε τραύμα στο μηρό από τσεκούρι, πήρε την ίδια μέρα εξιτήριο από το νοσοκομείο και ο άλλος είχε εκδορές».

Την αντίθεσή του στα περιοριστικά μέτρα και στη λογική της αστυνόμευσης εξέφρασε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-1974), Βαγγέλης Γκιούγκης, τονίζοντας πως στον ιστορικό χώρο δεν έχουν θέση ούτε αστυνομικές δυνάμεις ούτε έκτροπα, απευθύνοντας κάλεσμα για συγκρότηση κοινών επιτροπών λαϊκής και φοιτητικής περιφρούρησης.